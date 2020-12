Ogłoszony we wtorek wyrok TK dotyczył skargi Fundacji Badań nad Prawem. Jej źródłem był sprawa z Wrocławia, gdzie urząd miasta ogłosił konkurs na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Nie rozstrzygnął go jednak, w wyniku czego fundacja wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten jednak oddalił ją, uznając, że nie jest to sprawa administracyjna. Decyzję tę podtrzymał Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną.