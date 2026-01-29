Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybiera pięciu kandydatów na stanowisko I prezesa SN, z których jednego na sześcioletnią kadencję ostatecznie powołuje prezydent.

Zastępca rzecznika prasowego SN Albert Stawiszyński poinformował DGP, że prezes Małgorzata Manowska właśnie podpisała zarządzenie w tej sprawie, wyznaczając termin zgromadzenia na 24 lutego na godz. 11.

Jednocześnie z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że wbrew dotychczasowym deklaracjom obecna I prezes może kandydować na kolejną kadencję, co oznacza, że nie mogłaby kierować pracami zgromadzenia. W takiej sytuacji sędziego pełniącego taką funkcję miałby wskazać prezydent. To otwiera pole do kolejnego konfliktu, bowiem decyzja wymaga kontrasygnaty premiera. W zeszłym tygodniu I prezes SN zaskarżyła natomiast ten wymóg do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując, że paraliżuje on wymiar sprawiedliwości.

Małgorzata Manowska została powołana na swoją funkcję 26 maja 2020 r. Jej kadencja upłynie więc w maju tego roku.