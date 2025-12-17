Komisje sejmowe kontynuują prace nad projektem MS

W środę nad przygotowanym przez MS projektem ustawy o „szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących zawartych z konsumentami umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego” rozpoczęły prace połączone komisje sprawiedliwości i praw człowieka oraz gospodarki i rozwoju. Opowiedziały się one za dalszym procedowaniem tych przepisów głosując przeciw wnioskowi PiS o odrzucenie projektu.

- Założeniem tej ustawy jest, że musimy usprawnić te postępowania sądowe, bo to obecnie jeden z problemów, z którym mierzą się sądy. (...) Staramy się znaleźć złoty środek, aby ta ustawa, skupiając się na procedurach sądowych, nie dawała przewagi jednej, czy też drugiej stronie - powiedział PAP Myrcha.

Ministerstwo chce przegłosowania ustawy w styczniu

Jak podkreślił, „jesteśmy przed kluczowym momentem prac nad ustawą w Sejmie”. - Będziemy myśleli na tle środowej dyskusji w komisjach nad ewentualnymi zmianami, ale zależy nam, aby faktycznie w styczniu, gdy mamy dwa posiedzenia Sejmu, ta ustawa już mogła być przegłosowana - zaznaczył wiceminister.

Podczas środowego posiedzenia komisji Dominik Jaśkowiec (KO) zgłosił propozycje czterech poprawek. Jedna na przykład odnosi się do umożliwienia sądom stosowania w I instancji uproszczonych form uzasadnień wyroków w sprawach „frankowych”. Inna z poprawek ma doprecyzować i rozbudować budzące dyskusję zapisy projektu związane z tzw. zarzutem potrącenia. Myrcha potwierdził, że wstępnie poprawki te konsultowano już z MS.