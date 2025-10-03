19 września Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zdecydował o umorzeniu postępowania w zakresie polskiego wątku tzw. afery korupcyjnej z udziałem Sławomira Nowaka, w latach 2011–2013 ministra w rządzie Donalda Tuska. Chodziło o m.in. rzekome przyjmowanie łapówek w zamian za intratne posady w spółkach Skarbu Państwa.

Dlaczego prokuratura poprosiła o umorzenie sprawy Nowaka?

Postępowanie trwało ponad trzy lata i, jak wynika z medialnych ustaleń, zeznania osób, które występowały w nim jako świadkowie, nie budziły dotąd wątpliwości śledczych. Zaskoczeniem było więc to, że w trakcie wrześniowego posiedzenia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa o umorzenie postępowania zawnioskowali nie tylko pełnomocnicy byłego ministra, ale również jego oskarżyciele.

Prokurator Małgorzata Ceregra-Dmoch przychyliła się do wniosku o umorzenie postępowania. Prokurator stwierdziła również, że w przypadku orzeknięcia przez sąd o umorzeniu postępowania, oskarżyciele nie będą odwoływać się od tej decyzji.

Czy Prokuratura Krajowa przyjrzy się umorzeniu postępowania w sprawie ministra Nowaka?

O skomentowanie tej sprawy poprosiliśmy ministra sprawiedliwości, zarazem prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

- Należy pozostawić niezależnym sądom możliwość umorzenia postępowania. Nie wiem, z jakiego powodu prokuratura wycofała akt oskarżenia. Chciałbym poznać uzasadnienie tej decyzji. Prokuratura Krajowa z pewnością dokładnie przyjrzy się tej sprawie. Nie wykluczam również tego, że się nią zajmie – powiedział Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości.

Cała rozmowa z ministrem, w której pytamy m.in. o przyszłość Krajowej Rady Sądownictwa oraz ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości, ukaże się w przyszłym tygodniu na łamach DGP.