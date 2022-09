Liczba witryn internetowych na świecie zbliża się do 2 mld. A ponieważ każda witryna stanowi zbiór wielu stron internetowych – pojedynczych dokumentów dostępnych w sieci pod unikalnym adresem URL – to Google, najpopularniejsza na świecie wyszukiwarka, ma ich do zindeksowania setki miliardów.

To jak indeks na końcu gigantycznej książki: jest w nim każde słowo pojawiające się w każdym dokumencie online. Kiedy szukamy czegoś w sieci, wszystkie strony z danym wyrazem zgłaszają się do odpowiedzi: „Ja! Ja! Wybierz mnie!”. Bo odwiedziny internauty to zysk. O tym, kto w tej kolejce będzie pierwszy, a kto ostatni, decyduje Google.

Jeśli zapytam wyszukiwarkę np. o „coś na ból głowy”, wyświetli mi linki do treści z różnych witryn, uszeregowane na kilkunastu stronach. Dlaczego najpierw pokazuje te, a nie inne? Kolejność ustala algorytm, czyli specjalne oprogramowanie firmy z kalifornijskiego Mountain View.

Algorytm działa według określonych zasad, które Google co pewien czas aktualizuje – a wtedy zmienia się kolejność stron w wynikach wyszukiwania. Zwycięzcy trafiają do czołówki rankingu, na pierwszą stronę, przegrani lądują dalej, gdzie zazwyczaj nikt nie zagląda. Dla serwisów internetowych pozycja w tym rankingu to być albo nie być – gros ruchu pochodzi właśnie z bezpłatnych wyników wyszukiwania (organic search).

Niektóre zmiany algorytmu są jak trzęsienie ziemi.

Pomocne treści - które witryny ucierpiały na zmianach Google?