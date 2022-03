DMA dotyczy największych platform internetowych, tzw. strażników dostępu, którzy w ciągu ostatnich trzech lat osiągali w Unii co najmniej 7,5 mld euro rocznego obrotu lub ich kapitalizacja wynosi minimum 75 mld euro. Inne warunki to co najmniej 45 mln użytkowników miesięcznie i 10 tys. klientów biznesowych w Unii.