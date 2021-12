Na etapie IMCO w projekcie pojawił się wprawdzie zakaz targetowania osób niepełnoletnich. – Obawiam się, że w praktyce nie będzie skuteczny – ocenia jednak Szymielewicz. – Doświadczenie pokazuje, że platformy internetowe nie mają zamiaru rezygnować z niepełnoletnich użytkowników, bo to ich styl konsumpcji gwarantuje zysk z reklamy . Osobnym problemem jest to, czy w ogóle da się weryfikować wiek użytkowników w sieci, nie popadając w totalną kontrolę – dodaje.

– O wyświetleniu konkretnej reklamy nie decyduje pracownik platformy internetowej, który rozumie, co to są wrażliwe dane i jest w stanie zastosować RODO. Takie decyzje w milisekundach podejmują uczące się naszych zachowań algorytmy, zoptymalizowane na jeden cel: zaangażowanie użytkownika. One nie rozróżniają, czy ja się angażuję w treści dotyczące zdrowia, bo sama jestem na coś chora, czy np. dlatego, że ta tematyka interesuje mnie zawodowo – wyjaśnia Katarzyna Szymielewicz. – To, że zareaguję na reklamę związaną z leczeniem raka, samo w sobie nie zdradza tego, czy sama cierpię na raka – co uznalibyśmy za informację wrażliwą. Jeśli jednak algorytm wykryje, że takie treści konsekwentnie mnie angażują, będzie mi je pokazywał i analizował informację zwrotną. Z czasem, w oparciu o różne ślady cyfrowe, z perspektywy platformy takiej jak Facebook czy Google stanie się oczywiste, jaki był i jest kontekst mojego zainteresowania chorobą. A więc może dojść do faktycznego wykorzystania moich danych wrażliwych i głębokiego naruszenia prywatności, mimo że nikt wprost nie przylepił mi reklamowej etykietki „chora na raka” – stwierdza. ©℗