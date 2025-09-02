Jak wynika z tegorocznej edycji raportu Deloitte Property Index najdroższe mieszkania w Europie (oraz w Izraelu i Turcji) były w Tel Awiwie, Luksemburgu, Monachium i Paryżu. We wszystkich tych miastach średnio cena metra kw. przekraczała 10 tys. euro. W stolicy Izraela było to 13,9 tys. euro, w Luksemburgu 11,1 tys. euro, a w największych miastach Bawarii i Francji po 10,8 tys. euro.

Tureckie mieszkania najtańsze

Z 75 badanych przez Deloitte miast naszego kontynentu najniższe ceny nieruchomości dotyczą Turcji. W stolicy, Ankarze, średnia cena metra kw. nowego mieszkania to 905 euro, w Izmirze 1,3 tys. euro, a w Stambule 1,5 tys. euro.

Eksperci Deloitte tłumaczą to „specyficznymi czynnikami lokalnymi”.

„W Izmirze nadpodaż na nowo rozwiniętych obszarach, w połączeniu ze słabnącym popytem w obliczu niepewności gospodarczej, wywarła presję na spadek cen. W Stambule wysokie oprocentowanie kredytów hipotecznych i zaostrzone kryteria udzielania kredytów znacząco ograniczyły aktywność nabywców – szczególnie w segmentach rynku średniej i wyższej klasy” – czytamy w komentarzu do raportu.

Tymczasem w Ankarze wolniejszy wzrost populacji i mniejsze zainteresowanie inwestorów w porównaniu z regionami nadmorskimi przyczyniły się do obserwowanej korekty cen.

Kraków z największym wzrostem cen w Europie

W 7 polskich miastach, które znalazły się pod lupą analityków Deloitte, ceny nowo oddawanych jednostek mieszkalnych w zeszłym roku wahały się od 2,6 tys. euro w Łodzi do 3,8 tys. zł w Warszawie i Krakowie.

Zaskakiwać mogą przede wszystkim ceny nieruchomości w Krakowie – są już na tym poziomie, co w stolicy Polski. To efekt wystrzału cen mieszkań w tym mieście – w zeszłym roku koszt nabycia nowo oddanego mieszkania w Krakowie wzrósł o 28,1 proc., najwięcej w Europie. Tylko niewiele mniej drożały mieszkania w Jerozolimie (o 25,2 proc.) i Tiranie (o 25 proc.)

Tak czy inaczej ceny mieszkań w poszczególnych polskich miastach są do siebie w miarę zbliżone – ceny w Warszawie są o „raptem” 37 proc. wyższe od średniej krajowej. Kraków przewyższa średnią krajową o 36 proc.

Dużo większy rozdźwięk między wyceną lokali w stolicy a resztą kraju, dotyczy chociażby Francji – w Paryżu mieszkania są o 222 proc. droższe niż w reszcie kraju. Pod tym względem wyróżniają się też Ateny, Amsterdam i Tel Awiw, w których mieszkania na rynku pierwotnym są ponad 2-krotnie droższe niż pozostałych miastach kraju.