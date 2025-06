Budowa ogrodzenia na granicy działek wydaje się prostą czynnością – wystarczy wytyczyć linię, zamówić materiały i przystąpić do prac. Jednak z punktu widzenia prawa granica między działkami to przestrzeń pełna niuansów. Czy ogrodzenie to obiekt budowlany? Czy potrzebne jest zgłoszenie budowy ogrodzenia? Czy trzeba mieć zgodę sąsiada? W niniejszym artykule omawiamy aktualny stan prawny, warunki techniczne oraz orzecznictwo.