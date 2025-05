W ujęciu rok do roku największy wzrost cen na rynku wtórnym odnotowano w Krakowie, gdzie przeciętna cena transakcyjna wyniosła 15 tys. 99 zł za mkw, co oznacza wzrost o 10,6 proc. wobec pierwszego kwartału 2024 r. Wzrosty wystąpiły również we Wrocławiu, gdzie za metr średnio płacono 12 tys. 675 zł, co oznacza wzrost o 9,3 proc.. W Gdyni było to 11 tys. 544 zł za mkw, czyli o 8,2 proc. więcej niż przed rokiem, a w Warszawie metr kosztował średnio 16 tys. 459 zł (wzrost o 8,1 proc.).

Z kolei w Poznaniu ceny wzrosły w ciągu roku o 6,1 proc. do poziomu 10 tys. 831 zł za mkw, a w Łodzi o 4 proc. do 7 tys. 799 zł za mkw. W Gdańsku ceny utrzymały się na zbliżonym poziomie – 12 279 zł za mkw, co oznacza wzrost o 0,3 proc.

Z danych NBP wynika ponadto, że w ujęciu kwartalnym, względem czwartego kwartału 2024 r., w sześciu z siedmiu analizowanych miast doszło do spadku cen. Największy spadek odnotowano w Gdańsku (6,7 proc.), gdzie ceny spadły z 13 tys. 158 zł za mkw do 12 tys. 279 zł za mkw. W Warszawie ceny spadły o 3 proc., we Wrocławiu i w Gdyni o 2,1 proc., w Poznaniu o 1 proc., a w Krakowie o 0,9 proc.

Jedynie w Łodzi ceny wzrosły kwartał do kwartału – o 2,7 proc., z 7 tys. 592 zł do 7 tys. 799 zł za mkw.

NBP podaje dane dla: Gdańska, Gdyni, Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy i Wrocławia.

Badania dla pierwszego kwartału są przeprowadzane w miesiącach – grudzień, styczeń, luty. (PAP)