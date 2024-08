Wzrost wartości nieruchomości to zazwyczaj dobra wiadomość dla jej właściciela. Jednakże, nie każdy zdaje sobie sprawę, że może to wiązać się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty. czym jest opłata adiacencka?

Czym jest opłata adiacencka?

Opłata adiacencka, uregulowana art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami, to rodzaj daniny publicznej nakładanej przez władze lokalne. Dotyczy właścicieli nieruchomości oraz użytkowników wieczystych, których działki zyskały na wartości w wyniku działań takich jak podział, scalenie lub inwestycje publiczne, np. budowa nowych dróg czy sieci kanalizacyjnych.

Organ wykonawczy gminy, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta, może, lecz nie musi, podjąć decyzję o nałożeniu tej opłaty. Podstawą do jej ustalenia jest operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, który ocenia, jak dana inwestycja wpłynęła na wzrost wartości nieruchomości. Opłata adiacencka jest obliczana jako procent różnicy wartości nieruchomości przed i po inwestycji, przy czym maksymalna stawka procentowa, którą może ustalić rada gminy, wynosi do 50 proc. tej różnicy.

Kto musi zapłacić opłatę adiacencką?

Opłata adiacencka dotyczy przede wszystkim właścicieli nieruchomości oraz użytkowników wieczystych. Wyjątek stanowią nieruchomości przeznaczone do celów rolniczych i leśnych, które są całkowicie zwolnione z tego obowiązku. Właściciele powinni być świadomi, że nawet jeśli nie planują korzystać z nowych udogodnień, takich jak podłączenie do nowo wybudowanej sieci czy użytkowanie nowej drogi, samo zwiększenie wartości działki wystarczy, aby nałożono na nich opłatę.

Jakie są konsekwencje braku opłaty?

Nieuregulowanie opłaty adiacenckiej może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Gmina ma prawo nałożyć kary administracyjne oraz domagać się odsetek. Dodatkowo, niezapłacona opłata może zostać wpisana do księgi wieczystej jako obciążenie nieruchomości, co skutecznie uniemożliwi jej sprzedaż lub inne operacje prawne, dopóki zobowiązanie nie zostanie uregulowane. W skrajnych przypadkach właściciel może być zmuszony do stawienia czoła postępowaniu egzekucyjnemu, co może obejmować zajęcie rachunków bankowych, wynagrodzenia, a nawet licytację nieruchomości.

Opłata adiacencka, choć może wydawać się niespodziewanym obciążeniem, jest narzędziem, które pozwala gminom odzyskać część kosztów poniesionych na inwestycje publiczne. Dlatego właściciele nieruchomości powinni być świadomi swoich zobowiązań i odpowiednio przygotowani na ewentualne opłaty związane z wzrostem wartości ich działek.