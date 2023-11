Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) udostępnił cztery nowe, bezpłatne projekty domów. Liczba pobrań ze strony urzędu już teraz wynosi prawie 70 tys. - informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Sebald i Castor. Projekty nowych domów

Projekty domów oddawanych do realizacji zostały wyłonione w konkursie ogłoszonym przez MRiT. Wśród budynków o powierzchni zbliżonej do 120 m kw. za najlepszą została uznana konstrukcja Sebald w dwóch wersjach. To nowoczesny dom dla 4-osobowej rodziny. Projekt Castor (również w dwóch odsłonach) wygrał jako tradycyjna konstrukcja osiągająca 180 m kw.

W tej chwili budujący domy mogą wybierać z już 89 projektów zamieszczonych na stronie GUNB.

W jaki sposób wybierano projekty domów?

Główna Inspektor Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska tłumaczy, że uniwersalność projektu była głównym kryterium wyboru, ponieważ domy mają "odpowiadać na potrzeby szerokiego grona przyszłych inwestorów". Z tego też powodu udostępniane rozwiązania architektoniczne mają być też łatwe do przystosowania dla specyfiki każdego regionu kraju.

Pozostałymi kryteriami wyboru, które najlepiej spełniają według MRiT projekty domów Sebald i Castor, były: trwałość rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, prostota realizacji i optymalizacja kosztów budowy.

Jak pobrać projekt domu?

Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i pobrać projekt ze strony internetowej gunb.gov.pl z katalogu projektów.

Pomimo dużej popularności dostępnych GUNB projektów domów, co ostrożniejsi zwracają uwagę, że większości są to budynki niewielkie, być może dla niektórych inwestorów zbyt małe. Wszystkie jednak spełniają aktualne wymogi budowlane, szczególnie w kategoriach energooszczędności.