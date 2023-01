Prawdziwa okazja. Do wynajęcia pokój w mieszkaniu 4-pokojowym na warszawskim Żoliborzu za jedyne 1900 złotych. Wielkość - 6 metrów kwadratowych. Zalety - wprowadzić można się praktycznie od razu. Podobnych ogłoszeń na OLX znajduję kilkanaście. Nie inaczej wygląda sytuacja w innych miastach. Za zdecydowanie większy, bo 15- metrowy pokój w Gdańsku Wrzeszczu jedna osoba zapłacić musi 1760 złotych. W Krakowie jest nieco taniej. Za pokój w 5-pokojowym mieszkaniu zapłacić trzeba 1400 złotych, już z wliczonymi opłatami. Wynajęcie pokoju kosztuje aktualnie tyle, co jeszcze kilka lat temu wynajęcie małego dwupokojowego mieszkania albo kawalerki. - Obecnie około 50-70 procent cen czynszów najmu wzrosło. Spośród tych mieszkań, których ceny czynszu najmu wzrosły, wynajęło się ok. 30-50%. Wynajmujący, którzy przeszacowali ceny czynszów najmu są zmuszeni obniżać ceny, by mieć realną szansę na wynajem. Wynajmuje się 50-60 procent mniej mieszkań w porównaniu do ubiegłego roku. Jednak wciąż nie ma dużych ilości mieszkań do wynajęcia – przyczyną jest zablokowanie sprzedaży dla trzech czwartych, w związku z brakiem zdolności kredytowej. To zjawisko przekłada się na to, że osoby, które muszą zmienić mieszkanie, bo właściciel podjął decyzję o sprzedaży mieszkania by spłacić kredyt, bo rata jego kredytu wzrosła, nie mogą kupić mieszkania ze względu na brak zdolności kredytowej. Takich ludzi jest sporo i to oni wynajmują - wyjaśnia Anna Kucharska, ekspertka od nieruchomości