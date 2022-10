Jak zaznaczono w uzasadnieniu, konieczność podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do uregulowania stanu prawnego gruntów zabudowanych przez spółdzielnie (do których spółdzielnia nie posiada trwałego tytułu prawnorzeczowego) była sygnalizowana od lat. Problem ma swój początek jeszcze w czasach PRL-u. To wtedy organy władzy publicznej wydawały decyzje lokalizacyjne, które były podstawą stawiania budynków mieszkalnych na gruntach należących do państwa. Problem jest jednak bardziej złożony, i – jak zaznacza resort – szczególnie uwidocznił się na terenie Warszawy. Mają na to wpływ m.in. kwestie związane z reprywatyzacją i kolejnymi roszczeniami zgłaszanymi przez poprzednich właścicieli i ich prawnych następców na przestrzeni lat. Ministerstwo podkreśla, że taki stan rzeczy ogranicza działania spółdzielni, które byłyby korzystne dla mieszkańców i wpłynęłyby pozytywnie choćby na ład przestrzenny. Stąd propozycja ustawy, która ma być kompleksowym rozwiązaniem problemów.