– Z tego powodu bardzo potrzebujemy wprowadzenia do polskiego prawa REIT-ów. Rynek mieszkaniowy, szczególnie w ostatnich latach, przyciąga mnóstwo kapitału. Jednak obecny model, w którym prywatni właściciele wynajmują mieszkania prywatnym lokatorom, oznacza więcej ryzyk i wyższe czynsze niż w modelu, w którym mieszkania wynajmowałyby fundusze. Jeżeli mam 100 mieszkań i jedna osoba mi nie płaci, to jestem w innej sytuacji niż pojedynczy właściciel mieszkania. Z drugiej strony, wynajmowanie mieszkania od funduszu jest też bardziej przewidywalne dla lokatorów, nie grozi im wypowiedzenie mieszkania z dnia na dzień, bo właściciel postanowił je sprzedać, a tu są dzieci, szkoła itd. – argumentuje. I dodaje: – Musimy stworzyć mechanizm, który pozwoli inwestować na tym rynku w sposób zinstytucjonalizowany. Byłbym wręcz zwolennikiem rozwiązania, w którym jeden z pierwszych REIT-ów zostałby założony np. przez BGK. Kupowałby on całe budynki, a nie pojedyncze lokale, i stworzyłby pewien standard, do którego aspirowałyby mniejsze fundusze.