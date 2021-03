Najważniejsza zmiana dotyczy tego, że członkowie zarządu spółdzielni będą wybierani przez walne zgromadzenie. Dziś najczęściej te decyzje podejmują rady nadzorcze. Wprowadzona zostanie też kadencyjność zarządów. Prezes będzie mógł pełnić swoją funkcję przez dziesięciolecia, ale – w przeciwieństwie do tego, co jest teraz (dziś piastunem organu jest się aż do chwili odwołania) – co kilka lat będzie musiał stawać w wyborcze szranki.