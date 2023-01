8 zmian dla pracodawców w 2023 roku

1/8 Od 1 stycznia 2023 roku wszyscy przedsiębiorcy płacący składki do ZUS muszą mieć konta w elektronicznym systemie obsługi (PUE) ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy je dla ponad 175 tys. przedsiębiorców, którzy dotąd z nich nie korzystali. Mogą się na nie zalogować po uzyskaniu loginu i hasła do konta w czasie e-wizyty lub w lokalnym oddziale ZUS. Jeśli tego nie zrobią, może ich ominąć ważna informacja, którą ZUS wyśle tylko za pośrednictwem PUE. Z przepisów wynika, że każde pismo przesłane na PUE będzie uznawane za doręczone, a Zakład będzie posiadał na to dowód w postaci urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO).