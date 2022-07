Wątpliwości dotyczą zarówno tych przepisów, które wprowadzono do ustawy o PIT , jak i regulacji przejściowych. Wyjaśnienia wymagają chociażby nowe zasady stosowania kwoty wolnej czy niższej stawki PIT, a także czy i jak wpływają one na zaliczki rozliczane w trakcie 2022 r. - zarówno te wcześniej obliczane, jak i te, które będą naliczane od lipca. Osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, bez względu na przyjęty sposób opodatkowania, muszą w trakcie roku zmienić nieco zasady naliczania zaliczek czy ryczałtu, a część z nich może w trakcie roku lub po jego zakończeniu zmienić sposób opodatkowania w odniesieniu do połowy lub całego roku. To wszystko musi budzić pytania i wątpliwości. Próbuję więc udzielić odpowiedzi na część autentycznych pytań stawianych w czasie szkoleń, na forach czy w ramach konsultacji. Niestety niektóre spośród tych „poprawkowych” przepisów są obarczone takimi błędami czy niejasnościami, że jedyne co mogę zrobić, to zaproponować moim zdaniem właściwe rozwiązanie, licząc na to, że organy podatkowe nie wpadną na inny pomysł. Skierowaliśmy w tych sprawach pytania i propozycje wykładni do resortu finansów, ale większość z nich na dzień oddawania tego numeru do druku pozostała bez odpowiedzi.