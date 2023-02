Wydany w czwartek zakaz dotyczy wszystkich urządzeń, jakich pracownicy Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej używają do celów zawodowych. Obejmuje także ich prywatne telefony czy tablety, o ile mają na nich aplikacje używane w pracy. Ci, którzy nie dostosują się do wytycznych, 15 marca stracą dostęp do służbowej poczty i usługi Skype for Business. Zakaz dotyczy 35 tys. osób. To pierwszy raz, kiedy euroinstytucje zastosowały takie środki wobec platformy.