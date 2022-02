Reklama

Senat za wsparciem na zakup telewizorów w nowym standardzie

Senat, w głosowaniu w dniu 16 lutego, podjął uchwałę o przyjęciu ustawy dotyczącej wsparcia zakupu dekodera do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej z poprawkami, wprowadzającymi m.in. sankcje finansowe za sprzedaż odbiorników cyfrowych, które nie odpowiadają standardom. Senatorowie chcą w ten sposób zapobiec nadużyciom polegającym na sprzedaży starych technologicznie odbiorników. Dodano także wskazanie, że świadczenie przysługuje na zakup jedynie fabrycznie nowego sprzętu.

Zmiany zaproponowane przez Senat mają również pozwolić na wykorzystanie bonu na zakup nie tylko samego dekodera, ale również zakup nowego odbiornika telewizyjnego wyposażonego w dekoder do odbioru kanałów w nowym standardzie nadawania. Senatorowie wnoszą też o skreślenie przepisu określającego maksymalny limit wydatków budżetowych na wsparcie zakupu dekodera.

Zmiany były pilnie potrzebne

Rząd przyjął projekt dotyczący wsparcia gospodarstw w zakupie dekoderów naziemnej TV cyfrowej 1 lutego 2022 roku. Od tego czasu projekt bardzo mocno ewoluował. Powodem do przyjęcia poprawek umożliwiających wykorzystanie bonu nie tylko do nabycia dekodera, ale także odbiornika telewizyjnego są nie tylko względy biznesowe, czyli wsparcie producentów telewizorów, ale także potrzeby osób niepełnosprawnych. Dla nich bowiem dekoder nie jest wystarczający, gdyż posługują się one odbiornikami cyfrowymi wysokiej jakości z podłączeniem do internetu, co pozwala na wykorzystanie dodatkowych funkcji, np. wyświetlanie napisów, wsparcie asystenta cyfrowego itp.

Zmiana standardu nadawania i co dalej?

Wkrótce w Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, nastąpi zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej — z obecnego systemu DVB-T/MPEG-4 na bardziej efektywny DVB-T2/HEVC. Nowy standard pozwoli na uwolnienie częstotliwości z zakresu 700 MHz na potrzeby sieci telefonii komórkowej. Umożliwi także dostęp do większej liczby bezpłatnych programów telewizyjnych oraz poprawę jakości obrazu i dźwięku. Jednak, aby korzystać z pełni z możliwości nowego standardu naziemnej telewizji cyfrowej, należy posiadać telewizor umożliwiający odbiór w systemie DVBT-2/HEVC, bądź zakupić odpowiedni dekoder.

Kilka milionów Polaków bez dostępu do telewizji?

W ubiegłym roku Krajowy Instytut Mediów oraz Związek Cyfrowa Polska informowały, że ponad 2 mln gospodarstw domowych w Polsce zagrożonych jest utrata dostępu do telewizji, jeśli nie wymienią odbiorników na przystosowane do nowego standardu. Wyłączanie starego sygnału postępować będzie w Polsce stopniowo – rozpocznie się z końcem marca i potrwa do 30 czerwca tego roku.

W Polsce wdrożenie nowego standardu odbędzie się etapowo:

etap 1: od 28 marca 2022 r. – województwa dolnośląskie i lubuskie.

etap 2: od 25 kwietnia 2022 r. - województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.

etap 3: od 23 maja 2022 r. – województwa lubelskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie.

etap 4: od 27 czerwca 2022 r. - województwa lubelskie, mazowieckie, podlaskim, warmińsko-mazurskie.

Wsparcie rządu, czyli dofinansowanie na dekoder i telewizor

Zgodnie z założeniami ustawy osoby najgorzej sytuowane będą mogły liczyć na świadczenie na zakup dekodera, a także telewizora (zgodnie z senackimi poprawkami). W ramach gospodarstwa domowego będzie ono przysługiwać jednej osobie. Dofinansowaniem objęty będzie zakup dekodera i odbiornika telewizyjnego zgodnego z zapisami rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych, czyli takiego, który umożliwia poprawny odbiór sygnału telewizyjnego w nowym standardzie.

Składając wniosek, osoba będzie jednocześnie składała oświadczenie, że bez dofinansowania nie ma możliwości dostosowania sprzętu odbiorczego do zmiany standardu nadawania sygnału telewizyjnego ze względu na trudną sytuację materialną gospodarstwa domowego. Projektowane przepisy mają ukrócić proceder handlu urządzeniami niespełniającymi wymogów technicznych. W przypadku nieuczciwych sprzedawców — wprowadzają dotkliwe sankcje finansowe. Celem tych regulacji jest zapewnienie użytkownikom pełnych możliwości korzystania z nowych funkcjonalności telewizji naziemnej.

Kiedy i jak wnioskować o wsparcie?

Wnioskowanie o nowe świadczenie ma być bardzo proste. Do wyboru będzie kilka opcji: elektroniczny formularz, tradycyjny wniosek, możliwości wnioskowania przez pełnomocnika — członka rodziny lub domownika. Po złożeniu wniosku — uprawniona osoba otrzyma dokument potwierdzający przyznanie świadczenia na zakup dekodera lub telewizora. Będzie go mogła zrealizować w jednym ze sklepów RTV, które zgłoszą się do udziału w programie. Dofinansowanie będzie jednorazowe, w wysokości do 100 zł. Świadczenie można będzie uzyskać do końca 2022 r.

Kontrowersje

W trakcie procedowania ustawy sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński pytany był m.in. o to, czy osoby, które złożą wniosek o bon, będą sprawdzane w sprawie płacenia abonamentu RTV. Jak powiedział, cel przetwarzania danych osobowych zbieranych do realizacji przepisów ustawy "nie obejmuje czynności dochodzeniowo-śledczych związanych z abonamentem RTV". "Absolutnie te dane nie mogą być do tego wykorzystane" - podkreślił.