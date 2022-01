Chodzi o to, że big tech, do którego należy jeden z dwóch najpopularniejszych na świecie systemów operacyjnych na smartfony, pobiera od twórców aplikacji do 30 proc. opłaty za realizowane w nich transakcje . Deweloperzy muszą płacić, gdyż Apple nie pozwala na używanie w swoim systemie innych systemów płatności. Alternatywą jest więc całkowita utrata dostępu do klientów posługujących się iPhone’ami i innymi urządzeniami koncernu z Cupertino.