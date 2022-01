DGP dotarł do projektu rozporządzenia Rady Ministrów, który zostanie dziś przekazany do konsultacji. Nowe przepisy rozwiązują problem, z jakim przedsiębiorcy chcący rozwijać mobilne sieci telekomunikacyjne borykają się od kilku lat.

Chodzi o nowelizację tzw. rozporządzenia kwalifikacyjnego, która usuwa z wykazu urządzeń mogących „znacząco oddziaływać na środowisko” instalacje radiokomunikacyjne pracujące w zakresie 0,03 MHz – 300 000 MHz. Ich obecność na tej liście stanowi poważne utrudnienie dla inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną, bo oznacza obowiązek uprzedniego uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla każdej nowej lub przebudowywanej instalacji. Małgorzata Zakrzewska, dyrektor departamentu komunikacji korporacyjnej w Play, w październiku 2021 r. na łamach DGP nazwała rozporządzenie kwalifikacyjne „jedną z kluczowych barier administracyjno-prawnych”, podkreślając, że branża od lat postuluje zmianę tych przepisów , żeby ułatwić „rozwój infrastruktury, a co za tym idzie dostęp do wysokiej jakości usług dla klientów”.

Celem nowelizacji rozporządzenia kwalifikacyjnego jest poprawa dostępu do internetu i innych usług telekomunikacyjnych. KPRM stwierdza bowiem, że sieci, w szczególności mobilne, „gwarantują możliwość świadczenia obywatelom pracy zdalnej oraz edukacji zdalnej”, a także korzystanie z wielu usług publicznych. Zwłaszcza podczas pandemii „infrastruktura telekomunikacyjna, bardziej niż kiedykolwiek, okazała się być kluczową dla prawidłowego funkcjonowania państwa”.

Resort cyfryzacji przyznaje jednak, że mimo „podejmowanych na szeroką skalę działań” są jeszcze w Polsce „obszary, gdzie nie ma odpowiedniej infrastruktury” telekomunikacyjnej, „a tym samym dostępu do kluczowych usług”. Stąd konieczność usprawnienia procesów inwestycyjnych w tej dziedzinie.

Wystąpiło natomiast znaczące spowolnienie rozbudowy sieci komórkowych. Resort cyfryzacji, powołując się na informacje od uczestników procesów inwestycyjnych, podaje bowiem, że czas uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi od dwóch miesięcy do nawet kilku lat, „przy czym z reguły operatorzy wskazują na okres dłuższy niż krótszy”. Rekordem w procesie realizacji stacji bazowych było 2276 dni oczekiwania (około sześć lat i trzy miesiące).

Liberalizacja przepisów nie zniesie obowiązku zgłaszania nowej lub w istotny sposób zmodernizowanej instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne (PEM) do właściwego organu ochrony środowiska. KPRM zwraca też uwagę, że w odpowiedzi na nasilenie się „obaw społecznych związanych z polem elektromagnetycznym pochodzącym z instalacji telekomunikacyjnych” uruchomiono internetowy serwis obliczający i prezentujący dane na ten temat – System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (SI2PEM). Działa on od lipca 2021 r. i zapewnia stały dostęp do informacji o stacjach bazowych telefonii komórkowej oraz wynikach pomiarów PEM w ich otoczeniu.