Obserwujemy mniejsze zainteresowanie wakacjami kredytowymi w porównaniu do poprzedniego programu – poinformował we wtorek na konferencji prasowej prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.

"Obserwujemy niższe zainteresowanie wakacjami kredytowymi w porównaniu do poprzedniego programu, to oczywiste konsekwencje wprowadzenia przesłanek dotyczących korzystania ze wsparcia" - powiedział szef ZBP. Jak dodał, po pierwszej "dość dużej fali wniosków, które były składane przez osoby nieuprawnione", zaobserwowano zmniejszenie się tej tendencji. "Ona ma wyraz w tym, że skoro mniejsza liczba osób uprawnionych jest legitymowana do złożenia wniosków, (...) tych wniosków jest relatywnie mniej" - dodał.

W poniedziałek Biuro Informacji Kredytowej poinformowało, że do końca lipca z wakacji kredytowych na nowych warunkach od 1 czerwca 2024 r. skorzystało 179 tys. osób w ramach 107 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 31,7 mld zł.

Nowelizacja ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom została uchwalona przez Sejm 12 kwietnia. Zakłada przedłużenie wakacji kredytowych także na 2024 rok. Raty kredytu mieszkaniowego - jak przewidują zmienione przepisy - będzie można zawiesić dwukrotnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie między 1 września a 31 grudnia.

Zgodnie z nowelą, kredytobiorcy będą mogli skorzystać z możliwości wstrzymania opłacania raty kredytowej dwukrotnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie między 1 września, a 31 grudnia. Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby, których rata przekroczy 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące, albo osoby, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w dniu złożenia wniosku. Zawieszenie spłaty kredytu w tych okresach będzie przysługiwać, gdy wartość udzielonego kredytu nie będzie przekraczała 1,2 mln zł. Z informacji przedstawionych przez przedstawicieli resortu finansów wynika, że z wakacji kredytowych w tym roku będzie mogło maksymalnie skorzystać 562 tys. kredytobiorców.

Przedłużenie wakacji kredytowych będzie oznaczało dla budżetu państwa utratę 625 mln zł z podatku CIT, który nie będzie zapłacony przez banki. Według wyliczeń resortu finansów, wakacje mają kosztować banki 4,7 mld zł. W poprzednich latach ten koszt wyniósł powyżej 15 mld zł.(PAP)

