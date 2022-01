Straty spowodowane przez żywioły miały w 2021 r. na całym świecie wartość 280 mld dol. – szacuje Munich Re, firma reasekuracyjna, czyli przejmująca ryzyko od towarzystw bezpośrednio ubezpieczających klientów . Według Munich Re ok. 120 mld dol. to wartość strat objętych polisami. Firma ocenia, że miniony rok był drugim co do wielkości szkód w historii. Najbardziej kosztownym dla branży ze względu na katastrofy naturalne pozostaje 2017 r. (prawie 150 mld dol.), choć największe szkody ogółem miały miejsce w 2011 r. (355 mld dol.).