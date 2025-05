Finansowanie morskich farm wiatrowych Polenergii i Equinora

Formuła project finance to sposób finansowania dużych inwestycji infrastrukturalnych, w którym podstawą do zaciągnięcia zobowiązań jest przyszły przepływ pieniężny generowany przez sam projekt, a nie ogólna kondycja finansowa inwestora. W tym modelu powoływana jest zazwyczaj odrębna spółka celowa (ang. special purpose vehicle, SPV), która odpowiada wyłącznie za realizację danego przedsięwzięcia. To ona zaciąga kredyty i zawiera umowy z dostawcami, a jej aktywa i przychody stanowią zabezpieczenie dla instytucji finansujących.

Ten rodzaj finansowania jest powszechnie wykorzystywany w sektorze energetycznym, transportowym i przemysłowym, gdzie projekty są kapitałochłonne, długoterminowe i obarczone znaczącym ryzykiem. Dzięki formule project finance inwestorzy mogą ograniczyć swoją odpowiedzialność do wniesionego wkładu, a kredytodawcy uzyskują transparentny obraz ryzyk związanych z realizacją i eksploatacją konkretnej inwestycji. Wymaga to jednak bardzo szczegółowego planowania, zabezpieczenia umów długoterminowych oraz zaangażowania wielu instytucji prawnych i finansowych.

Środki finansowe na realizację projektów Polenergii i Equinora zapewniło około 30 instytucji finansowych z Polski i z zagranicy. Wśród nich znalazły się m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Nordycki Bank Inwestycyjny. Polska agencja ubezpieczeń kredytów eksportowych KUKE dostarczyła gwarancji, a niemiecka agencja Euler Hermes zapewniła ubezpieczenie dla kredytodawców. Każdy z projektów – Bałtyk 2 i Bałtyk 3 – został zabezpieczony odrębnym pakietem finansowania, o wartości przekraczającej 3 miliardy euro.

Polenergia – projekty i wyniki finansowe

Zamknięcie finansowania oznacza spełnienie warunków zawieszających niezbędnych do uruchomienia kredytów. Wcześniej, 19 maja 2024 roku, Equinor i Polenergia podjęły ostateczne decyzje inwestycyjne (Final Investment Decision – FID) dla obu farm, rozpoczynając tym samym etap ich budowy.

Farma Bałtyk 2 oraz Bałtyk 3 będą miały łączną moc 1440 MW. Zgodnie z planami, po zakończeniu budowy w 2028 roku, łącznie 100 turbin wiatrowych zlokalizowanych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego dostarczać będzie energię elektryczną do ponad 2 milionów gospodarstw domowych.

Spółka Dominiki Kulczyk zaprezentowała wczoraj swoje wyniki finansowe. Jak czytamy w raporcie za I kwartał 2025 r., EBITDA grupy Polenergia w pierwszych trzech miesiącach 2025 roku wyniosła 161,9 mln zł, co jest zgodne z wcześniejszymi szacunkami. Wynik był niższy o 74,4 mln zł niż rok wcześniej. Skorygowany zysk netto grupy wyniósł 60,5 mln zł, co stanowi spadek w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 81,4 mln zł. Wynik ten również jest zgodny z szacunkami. Przychody grupy w pierwszym kwartale spadły o 3,7 mln zł rdr do 1.187,5 mln zł, a zysk operacyjny spadł o 74 mln zł do 117,4 mln zł.

"Pierwszy kwartał zamykamy solidnymi wynikami, szczególnie w kontekście panujących warunków rynkowych. By w jak największym stopniu ograniczać ryzyka rynkowe i zapewnić spółce stabilne, przepływy pieniężne w przyszłości, stawiamy na długoterminowe zabezpieczenie cen energii wytwarzanej przez nasze farmy. Już teraz zabezpieczyliśmy 89 proc. produkcji na 2026 rok i to po cenach wyższych niż aktualne ceny rynkowe" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Piotr Sujecki, drugi wiceprezes Polenergii ds. finansowych.