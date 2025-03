Polenergia ogłosiła nową strategię na lata 2025-2030, w której kluczowym elementem będzie rozwój morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Plan zakłada wzrost mocy wytwórczych firmy do 1,5 GW w 2030 r. (obecnie 0,6 GW) oraz wzrost EBITDA do 1,6 mld zł. Wspólnie z norweskim Equinor Polenergia buduje trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy do 3 GW.