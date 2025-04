Polenergia opublikowała raport o zrównoważonym rozwoju zgodny z unijną dyrektywą CSRD – mimo że obowiązek raportowania według tych standardów zacznie ją formalnie dotyczyć dopiero w przyszłym roku, a być może nawet dopiero w 2028 roku, jeśli wejdą w życie nowe przepisy UE. Firma chwali się, że znów wyprzedza rynek i prezentuje dane ESG zgodne z najbardziej aktualnymi wymogami.

Raport ESG Polenergii

Sprawozdanie za 2024 rok, które uzyskało pozytywną ocenę niezależnego audytora, uwzględnia zarówno standardy raportowania ESRS (European Sustainability Reporting Standards), jak i unijną Taksonomię – zestaw regulacji określających, które działania można uznać za zrównoważone środowiskowo.

– Publikując sprawozdanie, wyprzedzamy regulacje, co jest efektem konsekwentnego skupienia firmy na ESG i realnych działań w tym zakresie – mówi Adam Purwin, prezes Polenergii. – Nie traktujemy raportowania wyłącznie jako obowiązku sprawozdawczego. To także ważne narzędzie do monitorowania postępów, wskazujące kierunki dalszego rozwoju firmy w duchu zrównoważonego rozwoju.

Jak podkreślają przedstawiciele firmy, wysoka jakość i przejrzystość raportowania ESG przekładają się również na ocenę ryzyka inwestycyjnego. "To m.in. dzięki takim standardom Polenergii udało się pozyskać 750 mln zł z emisji zielonych obligacji, które mają sfinansować kluczowe projekty: budowę morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3" - podaje spółka.

– Działamy transparentnie i z pełną odpowiedzialnością. Choć obowiązek raportowania jeszcze nas nie dotyczy, chcemy działać zgodnie z najlepszymi praktykami. Dzięki raportom możemy nie tylko budować zaufanie, ale też identyfikować obszary wymagające poprawy i wdrażać kulturę ESG wewnątrz firmy i w naszym łańcuchu dostaw – mówi Marta Porzuczek, dyrektorka Działu Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju oraz koordynatorka ds. ESG w Grupie Polenergia.

W najnowszym raporcie firma przedstawia m.in. wdrażanie strategii bioróżnorodności zgodnie z metodyką LEAP – narzędziem pomagającym określać priorytety ochrony środowiska na poziomie inwestycji i w całym łańcuchu wartości. Ponadto aż ponad 80 proc. działalności Polenergii spełnia kryteria taksonomiczne UE, co oznacza realne wspieranie unijnych celów środowiskowych.

W mijającym roku spółka wdrożyła także Strategię Różnorodności Biologicznej według wytycznych TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures), rozszerzyła raportowanie emisji o tzw. Zakres 3 (obejmujący emisje pośrednie w całym łańcuchu wartości), a także opublikowała raport społecznego zaangażowania – dokumentujący, na co przeznaczono 1 proc. zysku netto firmy.

Raportowanie ESG dla firm energetycznych

Raportowanie ESG (Environmental, Social and Governance) polega na ujawnianiu informacji o wpływie firmy na środowisko, społeczeństwo i sposobie zarządzania organizacją. To nie tylko dane o emisjach CO2 czy zużyciu energii, ale też informacje o relacjach z pracownikami, lokalnymi społecznościami, przeciwdziałaniu korupcji, strukturze ładu korporacyjnego czy zarządzaniu ryzykiem.

Dla firm energetycznych raportowanie ESG ma szczególne znaczenie. Ten sektor jest jednym z głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych, więc od jego działań zależy powodzenie transformacji energetycznej i realizacja celów klimatycznych. Przejrzystość i dostęp do wiarygodnych danych ESG pozwalają inwestorom, instytucjom finansowym, regulatorom i opinii publicznej ocenić, w jakim stopniu firma rzeczywiście wspiera zrównoważony rozwój.

W przypadku Polenergii raportowanie ESG jest sposobem pokazania, jak spółka wpisuje się w proces przechodzenia na odnawialne źródła energii i jak ogranicza negatywny wpływ na środowisko. Pokazuje też, że firma przygotowuje się do przyszłych obowiązków prawnych (np. dyrektywy CSRD), co może zwiększać jej wiarygodność wobec inwestorów i ułatwiać finansowanie projektów – jak np. budowa morskich farm wiatrowych, które wymagają dużych nakładów kapitałowych i są oceniane pod kątem zgodności z celami klimatycznymi UE.