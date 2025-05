Wzrost wartości spółek Skarbu Państwa

W trakcie konferencji prasowej podsumowującej rok swojej działalności Jakub Jaworowski, minister aktywów państwowych, przedstawił wyniki pracy resortu oraz zapowiedział kolejne działania w sektorze energetycznym i zbrojeniowym. Jednym z kluczowych tematów poruszonych podczas konferencji był wzrost wartości spółek z portfela Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP). Kapitalizacja tych podmiotów wzrosła o 51,2 mld zł i obecnie wynosi 378,7 mld zł. Jak zauważył minister Jaworowski, niektóre spółki niemal podwoiły swoją wartość, na przykład Tauron, którego akcje wzrosły aż o 95,6 proc. Wzrosty zanotowały także inne firmy: Enea (44,4 proc.), PGE (29,4 proc.), PKO BP (29,1 proc.), PZU (15,1 proc.) oraz Orlen (6,9 proc.).

Minister podkreślił, że wzrosty te nie są jedynie efektem ogólnej hossy na giełdzie. „Można to tłumaczyć ogólną hossą na giełdzie, ale tempo wzrostu w spółkach z udziałem Skarbu Państwa było wyższe niż w pozostałych. Bardzo cieszymy się z zaufania inwestorów i będziemy dalej nad tym pracować” – zaznaczył Jaworowski.

Podczas konferencji minister zapowiedział także ambitne plany inwestycyjne w sektorze energetycznym. „Mamy zaplanowane ok. 600 mld zł inwestycji w sektorze energetycznym w ciągu kolejnych 10 lat. To liczba orientacyjna, ponieważ PGE będzie informować o kolejnych projektach, a inwestycje Orlenu dotyczą także obszarów spoza energetyki” – poinformował Jaworowski.

Profesjonalizacja zarządzania i kodeks dobrych praktyk

Jaworowski zapowiedział także wprowadzenie kodeksu dobrych praktyk, który ma na celu profesjonalizację zarządzania spółkami państwowymi. Zaznaczył, że dokument czeka na podpis premiera. „Naszym priorytetem jest profesjonalizacja zarządzania spółkami. Przygotowaliśmy tzw. kodeks dobrych praktyk. Z obecnego stanu prawnego wynika, że to premier musi podpisać ten dokument, oczekujemy, że zostanie to wdrożone już niebawem” – powiedział minister. Podkreślił również znaczenie udziału mniejszościowych akcjonariuszy w zarządzaniu. „Do rad nadzorczych weszli przedstawiciele udziałowców mniejszościowych. Spotykamy się z członkami rad nadzorczych, by omawiać palące problemy” – dodał.

Minister odniósł się również do wyników audytów w spółkach Skarbu Państwa, które zaowocowały niemal stoma zawiadomieniami do prokuratury.„Mamy do czynienia z miliardowymi odpisami w spółkach, w przypadku Orlenu przeskalowane inwestycje przyniosły ponad 13 mld zł straty. W kluczowych sprawach prokuratura już podjęła działania” – wyjaśnił Jaworowski.

Minister przypomniał także o osiągnięciach w sektorze obronnym. Od końca 2023 r. nadzorowana przez MAP Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) podpisała umowy warte 120 mld zł na zaopatrzenie dla polskiej armii.„To w dużej mierze zasługa zarządu PGZ, ale rząd przyjął uchwałę, która umożliwiła zainwestowanie 4 mld zł w system obrony przeciwlotniczej Narew i 3 mld zł w fabrykę amunicji” – poinformował Jaworowski.

Trudny rok dla przemysłu

Po ponad rocznej przerwie, w styczniu 2025 r., Huta Częstochowa wznowiła produkcję. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu Węglokoks S.A. Jak informuje MAP, wznowienie działalności huty przyczyniło się do wzmocnienia polskiego przemysłu stalowego i obronnego oraz pozwoliło na utrzymanie miejsc pracy dla 900 osób.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (JSW), będąca jednym z głównych producentów węgla koksowego w Unii Europejskiej, dostarcza około 75 proc. tego surowca do polskich hut. MAP podkreśla znaczenie węgla koksowego jako kluczowego komponentu w produkcji stali, szczególnie w kontekście transformacji energetycznej, w tym budowy wież wiatrowych. Jak zauważają przedstawiciele resortu, działania na rzecz utrzymania produkcji węgla koksowego wiążą się z wyzwaniami środowiskowymi, jednak uzasadniane są potrzebą budowy zdolności obronnych kraju.

Ministerstwo wspiera także działania zmierzające do utrzymania działalności Rafako S.A. Pod koniec kwietnia 2025 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Polimex Mostostal S.A. oraz Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. podpisały porozumienie w sprawie dzierżawy majątku Rafako. Nowopowstała spółka RFK Sp. z o.o. planuje wznowienie produkcji w sektorach zbrojeniowym i kolejowym, co ma stanowić impuls rozwojowy dla regionu raciborskiego. Minister Jakub Jaworowski podkreślił, że choć Rafako dotychczas nie należało do portfela Skarbu Państwa, jego zasoby są cenne i powinny być wykorzystane na rzecz polskiej gospodarki.

W ostatnim roku Grupa Azoty wdrożyła działania naprawcze, które doprowadziły do poprawy wyników finansowych – strata netto spadła do 1,1 mld zł w 2024 r., w porównaniu z 3,29 mld zł w 2023 r. Wzrost sprzedaży produktów o blisko 700 tys. ton to kolejny efekt restrukturyzacji. Od końca ubiegłego roku Grupa Azoty realizuje także program „AZOTY BUSINESS”, mający na celu kompleksową transformację modelu biznesowego. Ministerstwo wspiera także wprowadzenie ceł na nawozy z Rosji i Białorusi, które, zdaniem MAP, mogą być elementem wojny hybrydowej wymierzonej w przemysł chemiczny UE.

Poczta Polska S.A. również realizuje plan naprawczy, który ma poprawić jej pozycję rynkową. W 2024 r. strata netto spółki zmniejszyła się o ponad 408 mln zł. Dodatkowo, po notyfikacji Komisji Europejskiej, Poczta Polska otrzymała 749 mln zł rekompensaty za świadczenie usług powszechnych w latach 2021-2022. Na początku 2025 r. MAP przekazało także dotację celową w wysokości blisko 964 mln zł na pokrycie kosztów tych usług w 2023 r. Minister Jaworowski zwrócił uwagę, że proces naprawczy Poczty Polskiej jest długoterminowy. „Ośmiu lat zaniedbań nie da się nadrobić w jeden rok, ale działania zarządu Poczty Polskiej S.A. przynoszą już pierwsze realne efekty” – zaznaczył.