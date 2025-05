W pierwszym kwartale 2025 roku Saudi Aramco, największy na świecie koncern naftowy, odnotował spadek zysku netto o 4,6 proc., osiągając 97,54 miliarda riali saudyjskich (26,01 miliarda dolarów). Mimo że wynik ten przekroczył oczekiwania analityków, stanowił wyraźny sygnał wpływu globalnej niepewności gospodarczej na rynek ropy naftowej. Spadek cen ropy, wynikający z napięć handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz obaw o spowolnienie gospodarcze, przyczynił się do obniżenia przychodów Aramco.

Ceny ropy uderzają w wyniki Saudi Aramco

W odpowiedzi na zmienne warunki rynkowe Aramco zmniejszyło wypłatę dywidendy powiązanej z wynikami o 98 proc., ograniczając ją do 219 milionów dolarów w pierwszym kwartale.Łączna dywidenda za ten okres wyniosła 21,36 miliarda dolarów. Jednocześnie wolne przepływy pieniężne spadły o 15,8 proc. do 19,2 miliarda dolarów, podczas gdy nakłady inwestycyjne wzrosły o 15,9 proc. do 12,5 miliarda dolarów, co odzwierciedla kontynuację inwestycji w ramach programu dywersyfikacji gospodarczej Vision 2030.

Dla budżetu państwa saudyjskiego, który w dużej mierze opiera się na dochodach z sektora naftowego, spadek przychodów Aramco stanowi wyzwanie. Międzynarodowy Fundusz Walutowy oszacował, że Arabia Saudyjska potrzebuje ceny ropy na poziomie 92,3 dolara za baryłkę, aby zrównoważyć swój budżet.Jednakże, niektóre źródła wskazują, że uwzględniając wydatki krajowe oraz inwestycje państwowego funduszu majątkowego, cena ta powinna wynosić nawet 108 dolarów za baryłkę.

Decyzje Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową i jej sojuszników (OPEC+) odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu podaży ropy na światowych rynkach. W 2024 roku grupa ta zdecydowała się na stopniowe wycofywanie dobrowolnych ograniczeń produkcji, co wpłynęło na zwiększenie podaży surowca. Niepewność związana z polityką handlową Stanów Zjednoczonych oraz napięcia geopolityczne w regionach kluczowych dla produkcji ropy, takich jak Bliski Wschód dodatkowo przyczyniły się do zwiększenia zmienności cen surowca.

Prognozy cenowe na 2025 rok różnią się w zależności od instytucji analitycznych. Goldman Sachs przewiduje, że średnia cena ropy Brent wyniesie 60 dolarów za baryłkę, podczas gdy Fitch Ratings prognozuje spadek cen do poziomu 70 dolarów za baryłkę, głównie z powodu spowolnienia wzrostu popytu i zwiększonej produkcji z krajów spoza OPEC+.

Spadek cen ropy poniżej tych progów prowadzi do deficytu budżetowego. W pierwszym kwartale 2024 roku deficyt budżetowy Arabii Saudyjskiej wyniósł 12,4 miliarda riali (3,3 miliarda dolarów), co było czterokrotnie wyższą wartością niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W odpowiedzi na te wyzwania, rząd opóźnił realizację niektórych projektów w ramach programu Vision 2030, mającego na celu dywersyfikację gospodarki i zmniejszenie jej zależności od ropy naftowej. 

W jaki sposób pieniądze Saudi Aramco trafiają do budżetu?

Saudi Aramco, jako państwowy koncern naftowy, odgrywa kluczową rolę w finansowaniu budżetu Arabii Saudyjskiej. Spółka regularnie wypłaca dywidendy swoim akcjonariuszom, z których największym jest państwo saudyjskie. W pierwszym kwartale 2024 roku koncern wypłacił łącznie 31 miliardów dolarów dywidend, co stanowiło znaczące wsparcie dla budżetu państwa. Jako przedsiębiorstwo państwowe, Aramco odprowadza również podatki oraz opłaty związane z eksploatacją zasobów naturalnych, które zasilają budżet kraju. Część zysków Aramco jest inwestowana w państwowe fundusze majątkowe, takie jak Public Investment Fund (PIF), które realizują strategiczne inwestycje zarówno w kraju, jak i za granicą, mające na celu dywersyfikację źródeł dochodów państwa.