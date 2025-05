Pływający terminal LNG w Zatoce Gdańskiej

W wyniku przetargu wybrano polsko-tureckie konsorcjum, którego prawidłowość zawarcia umowy została właśnie potwierdzona. Postępowanie przetargowe obejmowało możliwość składania odwołań przez uczestników procesu zakupowego. Procedura odwoławcza trwała dłużej niż zakładano, co może wpłynąć na harmonogram realizacji inwestycji. Niemniej jednak wszystkie zaangażowane w projekt podmioty koncentrują się obecnie na wykonywaniu powierzonych zadań, aby mimo trudności inwestycja przebiegała zgodnie z planem.

W realizację części morskiej projektu FSRU zaangażowane będą polskie firmy, które stanowią 70 proc. podwykonawców wybranego konsorcjum. Udział rodzimych przedsiębiorstw obejmuje zarówno specjalistyczne roboty, jak i dostawy. Gaz-System podkreśla, że udział polskich firm w tej części inwestycji jest znaczący, co pozwala na wsparcie krajowego przemysłu i wykorzystanie lokalnych zasobów. Ze względu na niepubliczny charakter przetargu oraz klauzule poufności dotyczące procedur odwoławczych, Gaz-System nie ujawnia szczegółowych informacji na temat procesu wyboru wykonawców ani zawartych umów.

Projekt FSRU jest przedsięwzięciem, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez budowę infrastruktury umożliwiającej odbiór i przesył gazu skroplonego (LNG). W ramach części lądowej programu w 2024 r. podpisano 28 umów obejmujących dostawy i usługi niezbędne do budowy 250 kilometrów gazociągów od Gdańska do Gustorzyna. Wykonawcami tych prac zostały wyłącznie polskie firmy, specjalizujące się w produkcji rur, armatury oraz w usługach budowlanych i nadzorczych.

Kontrakty na budowę FSRU

Łączna wartość powyższych kontraktów wynosi około 1,8 miliarda złotych. W ubiegłym roku Gaz-System zawarł łącznie 1526 umów o łącznej wartości ponad 2,1 miliarda złotych. Większość kontraktów, bo aż 97 procent, podpisano z polskimi przedsiębiorstwami. Tylko 42 umowy (ok. 2,7 procent) zostały zawarte z zagranicznymi wykonawcami, głównie z krajów Unii Europejskiej, takich jak Belgia i Holandia. Umowy z zagranicznymi podmiotami wynikały z braku krajowych możliwości realizacyjnych w zakresie specjalistycznych usług i produkcji. Wartość kontraktów z wykonawcami spoza Polski stanowiła około 15 proc. całości.

Wśród 30 największych pod względem wartości umów zakupowych zawartych w 2024 r. (niezwiązanych bezpośrednio z FSRU) tylko dwie zostały podpisane z firmami zagranicznymi. Były to przedsiębiorstwa z Belgii i Holandii, których zaangażowanie było niezbędne ze względu na brak odpowiednich kompetencji w Polsce w obszarze specjalistycznej produkcji.

Terminal LNG w Zatoce Gdańskiej to projekt składający się z części morskiej i lądowej. Część morska obejmuje statek pełniący funkcję terminala, nabrzeże postojowo-cumownicze oraz gazociąg podmorski, który połączy terminal FSRU z krajowym systemem przesyłowym. Część lądowa polega na budowie ok. 250-kilometrowego gazociągu prowadzącego od Kolnika do Gustorzyna wraz z instalacjami do tłoczenia gazu.