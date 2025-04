Konsorcjum firm SPIE Energy Poland S.A. i ELFEKO S.A. wybuduje na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) pierwszy odcinek linii 400 kV Choczewo - Gdańsk Przyjaźń. Wartość umowy to ponad 94,7 mln zł, a zakończenie prac przewidziane jest na 2027 r. Linia ma wprowadzać do krajowego systemu prąd wytworzony przez morskie farmy wiatrowe.

Umowa na linię 400 kV Choczewo-Gdańsk Przyjaźń

Jak podaje operator polskiego systemu przesyłu energii elektrycznej, linia 400 kV Choczewo-Gdańsk Przyjaźń będzie miała łącznie 80 km, a jej trasa będzie przebiegać z powstającej stacji Choczewo w Osiekach Lęborskich w gminie Choczewo do istniejącej stacji Gdańsk Przyjaźń w gminie Żukowo w woj. pomorskim. Inwestycja obejmie 10 gmin: Choczewo, Gniewino, Kartuzy, Linia, Luzino, Łęczyce, Przodkowo, Somonino, Szemud, Żukowo.

Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku i będą prowadzone etapami. Podpisana właśnie umowa dotyczy pierwszego 22-kilometrowego odcinka, przebiegającego przez teren gmin Choczewo i Gniewino (od stacji Choczewo do okolic miejscowości Chynowie). W trzecim kwartale 2025 r. PSE planują rozpocząć postępowanie przetargowe na budowę drugiego odcinka.

Obecnie konsorcjum firm SPIE Energy Poland S.A. oraz ELFEKO S.A., na zlecenie PSE, buduje stację elektroenergetyczną Choczewo 400 kV. Z niej będą wychodzić kluczowe linie dla wyprowadzenia mocy umożliwiające przesył energii z morskich farm wiatrowych w głąb kraju. „Inwestycje zwiększą bezpieczeństwo energetyczne północnej Polski, a także umożliwią rozwój lokalnych sieci dystrybucyjnych, przyłączenie nowych odbiorców i źródeł” – podają PSE w informacji prasowej.

Jak tłumaczy Maciej Wapiński, rzecznik Polskich Sieci Elektroenergetycznych w rozmowie z GazetaPrawna.pl, operator synchronizuje harmonogram prac nad linią tak, by były one gotowe, by już za dwa lata doprowadzić energię elektryczną z wiatraków na Bałtyku do systemu. – Linia ta będzie odbierać energię z większości morskich farm powstających w I fazie rozwoju. Jednocześnie przygotowujemy się do prac nad liniami, które wyprowadzą prąd z elektrowni jądrowej, ale i w tym przypadku dostosujemy harmonogram do realizacji budowy elektrowni; linia ta ma przechodzić jednak nieco inną trasą, m. in. przez Kościerzynę – mówi rzecznik PSE.