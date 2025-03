Miasto Łódź i Fundacja RE-Source Poland Hub rozpoczynają współpracę, która ma na celu zakontraktowanie zielonej energii oraz wypracowanie specjalnych procedur zmierzających do zawarcia pierwszej w Polsce korporacyjnej umowy PPA (cPPA) dla sektora publicznego. W pierwszym kroku zaplanowano zakup o 15 GWh prądu z farm wiatrowych i słonecznych.

Czym są umowy cPPA?

cPPA (corporate Power Purchase Agreement) to długoterminowa umowa na zakup energii elektrycznej zawierana bezpośrednio między producentem energii odnawialnej a firmą lub instytucją, a więc bez pośrednictwa tradycyjnego sprzedawcy energii. W przeciwieństwie do standardowych umów PPA, które często angażują podmioty energetyczne jako pośredników, cPPA umożliwia korporacjom i dużym odbiorcom energii bezpośredni zakup zielonej energii. Jest to bezpośrednia umowa z producentem – energia pochodzi z konkretnej elektrowni wiatrowej, słonecznej lub innego źródła OZE. Główną korzyścią jest stabilizacja kosztów, ponieważ długoterminowa umowa (często 10–20 lat) pozwala uniezależnić się od wahań cen energii na rynku hurtowym.

Obecnie cPPA są głównie wykorzystywane przez duże przedsiębiorstwa, ale w przyszłości w szerszej skali mogą stać się atrakcyjną opcją także dla samorządów. Gminy i miasta mogłyby rozważać takie rozwiązanie przede wszystkim ze względu na zmniejszenie kosztów prądu, m. in. na oświetlenie uliczne czy zasilanie dla budynków publicznych. Ponadto wiele samorządów dąży do neutralności klimatycznej i zawarło konkretne daty w oficjalnych dokumentach, a umowy cPPA mogą pozwolić im na zwiększenie udziału zielonej energii w lokalnym miksie energetycznym. Kolejnym argumentem jest też bezpieczeństwo energetyczne, ponieważ unikanie pośredników i zakup energii bezpośrednio od wytwórców może zwiększyć niezależność energetyczną miast czy gmin.

Łódź chce zielonej energii

- Pilotażowo przystępujemy do procedury zawarcia kontraktu cPPA, który skojarzy wytwórcę zielonej energii z naszym miastem, jako odbiorcą. W pierwszym kroku planujemy zakupić część wolumenu - mowa o 15 GWh energii, które mogłoby pochodzić z odpowiedniego miksu energii z farmy fotowoltaicznej i farmy wiatrakowej. Cieszymy się z tego projektu prowadzonego razem Fundacją RE-Sesource Poland Hub. Dzięki niemu jako pionier w pozyskiwaniu zielonej energii przez sektor publiczny pokazujemy, że również samorządy mogą skutecznie korzystać z tego innowacyjnego narzędzia, by zabezpieczyć koszty energii przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na środowisko – mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

- Ułatwienie procesu zawierania umów cPPA przez jednostki samorządu terytorialnego może stać się ich game changerem na drodze do zielonych innowacji. Jednak jednostki samorządu terytorialnego nie zdecydują się na podpisanie cPPA, jeśli instytucje rządowe nie przyjmą odpowiednich regulacji prawnych mających na celu zwiększenie liczby zawieranych umów. Dlatego konieczne jest nie tylko edukowanie jednostek samorządu terytorialnego czym są cPPA i dlaczego te umowy mogą być dla nich korzystne, ale także pokazanie branży OZE, że tego typu umowy zawierane pomiędzy wytwórcami OZE a jednostkami samorządu terytorialnego będącymi odbiorcami są dla nich bardzo korzystne, z uwagi na fakt iż zamawiający publiczni to wiarygodni i pewni odbiorcy - mówi Szymon Kowalski, wiceprezes Fundacji RE-Source Poland Hub.