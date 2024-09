Od 2 września 2024 roku rusza szósta edycja programu Mój Prąd, która ma wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii. Program oferuje dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) oraz urządzeń dodatkowych, takich jak magazyny energii i magazyny ciepła, z budżetem 400 mln złotych. Wnioski można składać do 20 grudnia 2024 roku lub do wyczerpania środków.

Mój Prąd 6.0. Kto może skorzystać z dofinansowania?

W ramach Mój Prąd 6.0 wsparcie finansowe jest dostępne dla prosumentów, czyli osób lub gospodarstw domowych produkujących energię elektryczną na własne potrzeby i wprowadzających nadwyżki do sieci. Aby uzyskać dofinansowanie prosumenci muszą spełnić określone warunki. Najważniejszym z nich jest obowiązek zgłoszenia do przyłączenia do sieci mikroinstalacji fotowoltaicznej po 1 sierpnia 2024 roku i wyposażenie jej w magazyn energii.

Mój Prąd 6.0. Wysokość dofinansowania

Maksymalne dofinansowanie w programie wynosi 28 tys. złotych, przy czym kwota ta jest dostępna dla prosumentów inwestujących jednocześnie w instalację PV, magazyn energii oraz magazyn ciepła. Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju i mocy zainstalowanej mikroinstalacji oraz dodatkowych elementów:

7 tys. zł na mikroinstalację o mocy od 2 do 20 kW;

16 tys. zł na magazyn energii elektrycznej;

5 tys. zł na magazyn ciepła.

Kwoty można łączyć, co oznacza, że prosument instalujący zarówno PV, jak i magazyn energii oraz ciepła, może liczyć na wsparcie do 28 tys. złotych.

Wymogi techniczne

Mikroinstalacje muszą spełniać określone wymogi techniczne, aby zakwalifikować się do programu. W przypadku magazynów energii elektrycznej, ich pojemność powinna wynosić co najmniej 1,5 kWh na każdy 1 kW mocy szczytowej fotowoltaiki. Ponadto, wszystkie instalacje PV muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej.

Warunki dofinansowania

W przypadku instalacji zgłoszonych do przyłączenia do 31 lipca 2024 roku, dofinansowanie nie wymaga posiadania magazynu energii lub ciepła. W takim przypadku prosumenci mogą uzyskać 6 tys. złotych na mikroinstalację o mocy od 2 do 10 kW. Jednakże, dla instalacji zgłoszonych po 1 sierpnia 2024 roku, posiadanie magazynu energii lub ciepła staje się obligatoryjne, aby skorzystać z wyższych stawek dofinansowania.

Dofinansowanie będzie udzielane wyłącznie prosumentom, którzy rozliczają się w systemie net-billing lub udokumentują przejście na nowy system rozliczeń, jeżeli mikroinstalacja rozliczana jest w systemie net-metering.

Cel programu

Program Mój Prąd 6.0 ma na celu zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym, a także promowanie bardziej efektywnego zarządzania energią w gospodarstwach domowych. Finansowanie pochodzi z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS 2021-2027), a okres kwalifikowania wydatków obejmuje działania od 1 stycznia 2021 roku.

Nabór wniosków

Nabór wniosków rozpoczął się 2 września 2024 roku o godzinie 9:00 i potrwa do 20 grudnia 2024 roku lub do momentu wyczerpania budżetu programu. Zainteresowani prosumenci powinni jak najszybciej złożyć swoje wnioski, aby skorzystać z dostępnych środków.