Rząd przyjął projekt ustawy o maksymalnych cenach prądu

"Dzisiaj rząd przyjął ustawę, którą w ubiegłym tygodniu prezentowaliśmy z panem premierem Morawieckim, z panem premierem Sasinem i panem ministrem Budą. To jest ustawa, która jest kolejnym krokiem w ochronie odbiorców indywidualnych. Powyżej zużycia 2 tys. KWh, gdzie mrozimy cenę na 2023 rok na poziomie ceny roku 2022 będzie obowiązywała bez względu na limit zużycia stawka 693 zł" - powiedziała Moskwa.

Dodała, że projekt zakłada też ustalenie ceny maksymalnej na poziomie 785 zł za MWh dla samorządów, małych i średnich firm i podmiotów wrażliwych.(PAP)

Ustawa gazowa gotowa

Ustawa gazowa jest gotowa, w przyszłym tygodniu odbędzie się pierwsze spotkanie w sprawie tej ustawy – powiedziała w piątek na konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Nie chciała wskazać, jakie wsparcie w ramach ustawy gazowej przewidziane jest dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Dodała jedynie, że te informacje zostaną podane później.

„W tym roku wsparcie dla PGNiG to 10 mld zł bezpośredniego wsparcia, poza tym wykorzystano inne rozwiązania, takie jak zwolnienie z depozytów, instrumenty gwarantujące płynność i pożyczki, które pozwoliły spółce na zakup paliwa. Te rozwiązania będą konieczne także w przyszłym roku, choć w mniejszym stopniu, bo PGNiG staje się częścią większej firmy, ale to wsparcie będzie częścią ustawy” – powiedziała minister klimatu. (PAP)

autor: Marek Siudaj

Moskwa: Poszerzyliśmy listę podmiotów, które zostaną objęte wsparciem

Na Radzie Ministrów poszerzyliśmy listę podmiotów, które zostaną objęte maksymalnymi cenami energii - mówiła w piątek na konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że są to koła gospodyń wiejskich oraz schroniska i azyle dla zwierząt.

W piątek minister Moskwa poinformowała, że rząd przyjął projekt ustawy o maksymalnych cenach energii, zakładającą, że samorządy, podmioty wrażliwe, małe i średnie firmy zapłacą do 785 zł za MWh, a klienci indywidualni po przekroczeniu limitów - 693 zł za MWH. Dodała, że projekt zakłada też ustalenie ceny maksymalnej na poziomie 785 zł za MWh dla samorządów, małych i średnich firm i podmiotów wrażliwych.

"Dzisiaj na RM poszerzyliśmy listę podmiotów, które zostaną objęte wsparciem" - powiedziała minister Moskwa. "Dołączyliśmy do tej grupy koła gospodyń wiejskich i w tej grupie znalazły się też schroniska i azyle zwierzęce" - dodała.

Wskazała, że wsparcie dotyczy też grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. "Bez zmian jest to też lista tych wszystkich odbiorców, którzy są objęci ochroną w gazie i w cieple" - powiedziała. Wymieniła w tym kontekście: szkoły, szpitale, żłobki, pieczę zastępczą, noclegownie, wszystkie podmioty pracujące z osobami niepełnosprawnymi, centra integracji społecznej, centra aktywności społecznej, wszystkie podmioty, które świadczą szeroko pojęte usługi wrażliwe, organizacje pozarządowe, kościoły związki wyznaniowe i związki zawodowe. (PAP)

autorzy: Magdalena Jarco, Michał Boroń

Zainteresowanie programem "Czyste Powietrze"

Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie widzi spadku zainteresowania programem "Czyste Powietrze" - poinformowała w piątek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Widać znikome zainteresowanie zakupem węgla brunatnego czy miału węglowego przez odbiorców indywidualnych - dodała.

"Mimo tych wszystkich głosów, których słuchaliśmy, jaka to będzie katastrofa z +Czystym Powietrzem+, Polacy są absolutnie przekonani do tego programu, chcą zmian w swoich gospodarstwach domowych, wymieniają piece i to, co widzimy jako bardzo dobra i nowa tendencja, to coraz więcej wniosków na pompy ciepła; mamy nadzieję, że ta tendencja będzie się utrzymywała" - powiedziała minister Moskwa. "Nie widzimy spadku zainteresowania programem +Czyste Powietrze+" - dodała.

Szefowa resortu klimatu poinformowała też, że obecnie widoczne jest znikome zainteresowanie zakupem węgla brunatnego czy miału węglowego przez odbiorców indywidualnych.

Budżet zainaugurowanego 4 lata temu rządowego programu Czyste Powietrze to 103 mld zł. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przede wszystkim wymiana tzw. kopciuchów. Program ma się zakończyć 30 września 2029 roku, przy czym zobowiązania finansowe w jego ramach mogą być zaciągane do końca 2027 r. Według założeń pozwoli się pozbyć 3 mln przestarzałych pieców grzewczych, tzw. kopciuchów. Ma to ograniczyć zjawisko niskiej emisji, której efektem jest smog. Oprócz dotacji do kupna nowego pieca pieniądze można otrzymać też na termomodernizację domów jednorodzinnych.