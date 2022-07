30 czerwca br. w Warszawie odbył się „Korean Nuclear and High-tech Day 2022”. Ideą wydarzenia było wzmocnienie współpracy między Polską a Koreą Południową w zakresie technologii jądrowych. Współorganizatorami spotkania były Polska Izba Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEOS) oraz firma Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) - działająca w sektorze energetyki jądrowej.

"Tego samego dnia odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy (Memorandum of Understanding – MOU) pomiędzy koreańskimi i polskimi firmami w celu pogłębienia kooperacji w ramach polskiego projektu budowy elektrowni jądrowych i stworzenia fundamentów do wejścia na rynki europejskie" - poinformowała KHNP w piątek w komunikacie.

Dodała, że KHNP zawarło porozumienia z trzema polskimi firmami - ILF ILF Consulting Engineers Polska, BAKS i RAFAKO - dotyczące m.in. wzajemnej współpracy w zakresie rozwoju sieci łańcucha dostaw, tworzenia kanałów komunikacji, a także badań i rozwoju. "Podpisano również porozumienia o współpracy pomiędzy członkami Team Korea a polskimi firmami, takimi jak ZRE Katowice, Ethos Energy Poland, Monta Materials Handling, ZARMEN i Polimex Mostostal" - podano.

Podkreślono, że celem „Korean Nuclear and High-tech Day 2022” było rozszerzenie współpracy między Koreą Południową a Polską, szczególnie w zakresie transferu technologii energetyki jądrowej i międzynarodowego rozwoju.

Zwrócono uwagę, że wydarzenie było skierowane do polskich firm zainteresowanych udziałem w budowie pierwszych elektrowni jądrowych w Polsce i wzięło w nim udział około 200 uczestników, w tym przedstawiciele koreańskiego Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Energii, Polskiej Izby Energetyki i Ochrony Środowiska, Korea Nuclear Association, KHNP oraz firm z grupy Team Korea (KEPCO E&C, KEPCO KPS, KEPCO NF, Doosan Enerbility i Daewoo E&C).

Dodano, że uczestnicy omówili doświadczenia koreańskiego przemysłu jądrowego i możliwości technologii z Korei, a także dokonania polskiego sektora energetycznego. Delegacja koreańska zaprezentowała również potencjał krajowego przemysłu zaawansowanych technologii związanych choćby z rynkiem baterii, wykorzystaniem wodoru, czy obronnością.

„Rozwój energetyki jądrowej w Polsce to ogromna szansa dla naukowców i inżynierów, a także dla polskiego przemysłu. Zgodnie z założeniami „Programu polskiej energetyki jądrowej”, udział polskich partnerów w budowie pierwszej elektrowni jądrowej ma wynosić 40 proc. przy budowie pierwszego bloku i stopniowo wzrastać wraz z budową kolejnych reaktorów. Firma KHNP, która od kilkudziesięciu lat buduje elektrownie w Korei i za granicą, jest świadoma wyzwań związanych z rozwojem energetyki jądrowej. Dlatego wiemy też, jak istotną rolę w tym procesie odgrywają lokalne firmy i chcielibyśmy, aby polskie przedsiębiorstwa uczestniczyły w tym przełomowym projekcie energetycznym” - powiedział w czasie spotkania prezes i dyrektor generalny KHNP Jae-Hoon Chung.

Przypomniano, że 21 kwietnia br. KHNP złożyło Polsce ofertę techniczną i cenową na budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Oferta zakłada budowę sześciu reaktorów o łącznej mocy 8400 MW. Pierwszy z nich mógłby rozpocząć pracę już w 2033 r., zgodnie z przyjętym w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej harmonogramem.

"Ponadto w złożonej propozycji znalazły się takie szczegóły jak harmonogram budowy i plan zarządzania projektem. W swojej ofercie południowokoreańska firma odniosła się również do wybranej lokalizacji, transferu technologii oraz szkoleń i edukacji, które są ważnymi aspektami dla polskiego rządu" - zaznaczono.

"Jednym z projektów, w których pracują już w pełni nowoczesne i bezpieczne reaktory APR1400 generacji III+, które spółka KHNP zaoferowała także polskiemu rządowi, jest elektrownia jądrowa Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niedawno rozpoczęto prace nad załadunkiem paliwa do trzeciego reaktora w tej elektrowni, co jest ostatnim krokiem na drodze do osiągnięcia pełnej operacyjności obiektu. Pierwsze dwa bloki elektrowni Barakah już działają, dostarczając poprzez krajową sieć energetyczną czystą energię do domów i przedsiębiorstw w całym kraju. Budowa elektrowni jądrowej w Barakah jest przykładem międzynarodowego projektu KHNP, który został zrealizowany nie tylko w założonym budżecie, ale także zgodnie z przyjętym harmonogramem" - podkreśliła KHNP. (PAP)

autor: Anna Bytniewska