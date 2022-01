Polityczny kompromis zakładający włączenie zarówno atomu, jak i gazu do zielonej taksonomii określającej kryteria zrównoważonego inwestowania w UE cieszy się poparciem większości państw członkowskich. W zeszłym tygodniu zakończyły się konsultacje dokumentu i wkrótce Komisja Europejska ma skierować swoją propozycję do akceptacji europarlamentu i unijnych rządów. Mimo to kontrowersje wokół dokumentu nie ustają i prawdopodobnie nie zakończą się wraz z procesem legislacyjnym. Część krajów planuje walczyć z planowanymi regulacjami na drodze sądowej. Inne myślą o wdrożeniu własnych, bardziej restrykcyjnych regulacji. Podobne sygnały płyną ze strony inwestorów.