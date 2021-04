Według naszych informacji dziś projektem ustawy w tej sprawie zająć ma się zespół programowania prac rządu, który decyduje o wpisach do Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów. Jest to zapowiadane od lutego.

Ustawa z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 961), czyli tzw. ustawa odległościowa lub antywiatrakowa, wprowadziła do polskiego prawa tzw. zasadę 10H. Oznacza ona, że wiatraków nie można stawiać w odległości mniejszej niż 10-krotność wysokości wiatraka od zabudowań lub terenów chronionych. Druga kluczowa zmiana wówczas wprowadzona, jak wskazuje mec. Katarzyna Barańska, partner w Kochański & Partners, to możliwość realizowania inwestycji wiatrowych wyłącznie na podstawie planu miejscowego (a nie, tak jak wcześniej, decyzji o warunkach zabudowy).

Przekonuje, że poluzowanie bardzo rygorystycznych warunków dotyczących lokowania nowych instalacji farm wiatrowych jest potrzebne nam wszystkim, zwłaszcza lokalnym przedsiębiorcom i społecznościom. Chodzi o to, by mogły one produkować energię na własne potrzeby. – Naszym celem jest zatem zapewnienie Polakom bezpieczeństwa energetycznego dzięki ułatwieniu dostępu do czystej i taniej energii – deklaruje Anna Kornecka.

– Ustawa ma też wprowadzić obowiązkowe konsultacje w tym zakresie już na etapie uchwalania planu miejscowego. To bardzo dobry kierunek zmian, zresztą podobny do prawodawstwa innych państw europejskich, choć diabeł tkwi w szczegółach – tłumaczy mec. Barańska.

– Zależy nam na tym, tak jak większości Polaków, by energetyka wiatrowa mogła rozwijać się szybciej. To wymaga uproszczeń w procedurach planistycznych, konsultacyjnych i środowiskowych. Tego typu gwarancje uproszczeń daje nowa, obowiązująca już, dyrektywa RED II dotycząca energii odnawialnej. Będziemy starali się zatem wyegzekwować te uproszczenia. Takie projekty są kosztowne, prowadzi się je latami i nie powinno się dodatkowo przeciągać ich w czasie – argumentuje Gajowiecki.

– Opowiadamy się za tym, by w nowelizacji była wskazana minimalna odległość instalacji wiatrowej od zabudowy i obszarów chronionych. 500 m jest dla nas do zaakceptowania, choć mogłoby to być mniej. Kluczowe jest jednak odejście od szkodliwej zasady 10H. Powrót OZE z wiatru na tereny wiejskie to korzyści dla mieszkańców, co jest szczególnie ważne w sytuacji gwałtownych podwyżek cen prądu, oraz dla samych gmin, którym pozwoli uodpornić się na blackouty spowodowane np. klęskami żywiołowymi – podkreśla.