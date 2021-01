– To jest ten projekt, który jest wyjściowy. Oczywiście mamy też nasz projekt i będziemy rozmawiać na temat szczegółowych zapisów – zastrzegł Soboń. Z kolei zdaniem Dominika Kolorza do zmiany w związkowym projekcie jest co najwyżej „parę przecinków i kropek”. Wiceminister Soboń zapowiedział, że ze względu na wielość kwestii w umowie, m.in. związanych z samą pomocą publiczną dla górnictwa oraz z transformacją całego województwa śląskiego, rozmowy będą kontynuowane i będą do nich dołączać szefowie innych resortów. Nie wykluczył jednak ukończenia pracy nad dokumentem do połowy lutego, jak było zapowiedziane wcześniej. Według tego planu notyfikacja pomocy publicznej w Brukseli miałaby się rozpocząć w marcu.