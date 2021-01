Polityczny kurz to jedno, a to, że z naszym ciepłownictwem nie jest dobrze – to drugie i chyba ważniejsze, bo mimo ocieplenia klimatu przed tym tematem nie uciekniemy. Z ostatnich raportów na temat sektora wyzierają dwa zasadnicze wnioski: potrzeba inwestycji i niska rentowność. Według ubiegłorocznego raportu Urzędu Regulacji Energetyki, aby spełnić unijne wymogi, przedsiębiorstwa ciepłownicze muszą wydać do 2029 r. 5,4 mld zł. Tymczasem wskaźnik rentowności w 2019 r. osiągnął wartość ujemną – prawie minus 3 proc. – i obniżył się w stosunku do roku poprzedniego o 4,8 pkt proc. – głównie w przedsiębiorstwach, w których ciepło wytwarzane jest w kogeneracji z energią elektryczną. W tym kontekście nie dziwi fakt wycofania się z polskiego rynku ciepłowniczego francuskiego EDF, który w 2017 r. sprzedał osiem elektrociepłowni PGE kontrolowanej przez Skarb Państwa. Wartość transakcji wyniosła 4,27 mld zł, a inwestycje, jakie teraz planuje PGE w tym segmencie, to ok. 10 mld zł do 2050 r. Chodzi głównie o odchodzenie od spalania węgla. Według ubiegłorocznego raportu Polityki Insight w gospodarstwach domowych węgiel odpowiada za 48 proc. produkowanego ciepła, a w tzw. jednostkach systemowych aż za 71 proc. Tymczasem pozwolenia na emisję CO2 są coraz droższe… Węgiel to problem również dla zarządców sieci ciepłowniczych – nie uzyskają bowiem dofinansowania unijnego na remont rur właśnie ze względu na źródło grzewcze.