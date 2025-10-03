3 października 2025 roku PERN S.A., operator polskich ropociągów i magazynów naftowych i paliwowych, oraz Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP) podpisały wstępne porozumienie dotyczące rozbudowy polskiej infrastruktury paliwowej i jej przyłączenia do systemu rurociągów NATO. Projekt ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego i obronnego Polski oraz całego Sojuszu.

Porozumienie PERN i NATO w sprawie infrastruktury paliwowej

Dokument sygnowali prezes PERN Daniel Świętochowski oraz płk Andrzej Sroka z ZIOTP, w obecności Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Wojciecha Wrochny i wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka. Porozumienie określa ramowe zasady współpracy, w tym zakres obowiązków stron oraz etapy realizacji projektu. Plan zakłada nie tylko włączenie systemu obsługiwanego przez PERN do natowskiej sieci rurociągów, ale także budowę nowych magazynów paliw przeznaczonych dla sił Sojuszu.

– Włączenie naszego systemu do sieci NATO zapewni ciągłość dostaw paliw w razie kryzysu i zwiększy dywersyfikację tras, co wzmacnia odporność Polski na zakłócenia – podkreślił Wojciech Wrochna, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Z kolei wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zaznaczył, że podpisane porozumienie to „początek dużego procesu wzmacniania zdolności obronnych państwa w ścisłej współpracy z NATO”.

Włączenie Polski do sieci rurociągów NATO

Za przygotowanie i realizację inwestycji odpowiada Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, jednostka podległa MON, koordynująca infrastrukturę wojskową NATO w Polsce. ZIOTP nadzoruje m.in. budowę rurociągów, baz paliwowych i obiektów wspierających mobilność wojsk Sojuszu. Nowe połączenia paliwowe mają zapewnić sprawniejsze działanie armii NATO w regionie, zwiększyć odporność Polski na ewentualne kryzysy energetyczne i wzmocnić zdolność Sojuszu do prowadzenia operacji obronnych.

PERN, spółka w całości należąca do Skarbu Państwa, zarządza ponad 2,5 tys. km rurociągów oraz 23 bazami paliwowymi w kraju. Prezes spółki Daniel Świętochowski podkreślił, że udział PERN w projekcie oznacza wykorzystanie polskiego doświadczenia w budowie i obsłudze infrastruktury kluczowej dla bezpieczeństwa. – Jesteśmy dumni, że nasze kompetencje będą wsparciem w projekcie o strategicznym znaczeniu zarówno dla Polski, jak i całego Sojuszu – dodał.

Projekt ma podwójny wymiar, z jednej strony zwiększa bezpieczeństwo energetyczne kraju, z drugiej wzmacnia pozycję Polski w ramach NATO jako strategicznego partnera w regionie. Rozbudowa sieci przesyłowej i magazynowej ma przyczynić się do większej mobilności wojsk i lepszej efektywności operacyjnej całego Sojuszu.