Od 1 maja rozpocznie się tzw. wyższy sezon opłat w sanatoriach. Ceny zakwaterowania pójdą w górę na kilka miesięcy. Spadną dopiero po 30 września. Jednorazowy turnus na NFZ trwa zazwyczaj trzy tygodnie, czyli 21 dni. O tym, jakie są aktualne ceny w sanatoriach, decyduje Ministerstwo Zdrowia.

Koszty pobytu w sanatorium. Za co trzeba zapłacić?

Pacjenci planujący pobyt w sanatorium powinni zabrać ze sobą pewną ilość gotówki na pokrycie następujących kosztów: dojazdu do uzdrowiska i z powrotem, opłaty klimatycznej, częściowej płatność za zakwaterowanie i wyżywienie (aktualny cennik poniżej). Poza tym, jeśli planujemy pobyt z opiekunem lub zdecydujemy się na którąś z opcjonalnych usług, jak dodatkowe badania diagnostyczne, zabiegi przyrodolecznicze czy wyższy standard pokoju, będziemy musieli dopłacić.

Całkowicie bezpłatny pobyt w sanatorium na NFZ przysługuje jedynie osobom należącym do którejś z poniższych grup i posiadającym dokumenty zaświadczające tę przynależność, a mianowicie:

osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

dzieciom i młodzieży do 18. roku życia oraz do 26. roku życia, jeśli kontynuują naukę;

inwalidom wojennym i wojskowym;

kombatantom oraz działaczom opozycji antykomunistycznej;

osobom zatrudnionym przy produkcji wyrobów zawierających azbest.

W sanatoriach drożej od maja. Jakie są ceny pokoi?

W maju ceny zakwaterowania idą w górę. Oto cennik obowiązujący w sanatoriach od 1 maja do 30 września:

pokój jednoosobowy

z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym (posiada łazienkę z umywalką, WC, wanną lub prysznicem) – 40,90 zł,

w studiu (posiada np. umywalkę, natrysk i WC) – 37,40 zł,

bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego (np. pokoje jednoosobowy i dwuosobowy mają wspólną łazienkę) – 33,20 zł;

pokój dwuosobowy

z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym (posiada łazienkę z umywalką, WC, wanną lub prysznicem) – 27,30 zł,

w studiu (posiada np. umywalkę, natrysk i WC) – 24,90 zł,

bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego sanitarnego (np. pokoje jednoosobowy i dwuosobowy mają wspólną łazienkę) – 19,50 zł;

pokój wieloosobowy

z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym (posiada łazienkę z umywalką, WC, wanną lub prysznicem) – 14,80 zł,

w studiu (posiada np. umywalkę, natrysk i WC) – 13,60 zł,

bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego sanitarnego (np. pokoje jednoosobowy i dwuosobowy mają wspólną łazienkę) – 11,90 zł.

Wybierasz się do sanatorium? Te rzeczy są niezbędne – pamiętaj o nich

Najważniejsze, co trzeba spakować do sanatorium, to:

dokument potwierdzający naszą tożsamość , np. dowód osobisty lub paszport,

, np. dowód osobisty lub paszport, skierowanie do sanatorium,

do sanatorium, leki (należy zabrać ze sobą leki, które przyjmujemy na co dzień – sanatorium nie zapewnia leków, które bierze się na stałe), a także urządzenia ułatwiające funkcjonowanie, jak okulary czy aparat słuchowy,

(należy zabrać ze sobą leki, które przyjmujemy na co dzień – sanatorium nie zapewnia leków, które bierze się na stałe), a także urządzenia ułatwiające funkcjonowanie, jak okulary czy aparat słuchowy, dokument potwierdzający ubezpieczenie społeczne , np. legitymację emeryta-rencisty ZUS, a jeśli się posiada, to także orzeczenie o niepełnosprawności,

, np. legitymację emeryta-rencisty ZUS, a jeśli się posiada, to także orzeczenie o niepełnosprawności, dokumentację medyczną (ważne badania, wypisy z pobytu w szpitalu itd. – wszystko, co może być przydatne do ustalenia przez lekarza programu zabiegów w sanatorium).

Do rzeczy opcjonalnych, które zapewne nam się przydadzą, należą:

strój kąpielowy, klapki na basen, szlafrok, czepek, i okulary do pływania,

wygodne obuwie adekwatne do pogody,

ubrania odpowiednie do pory roku,

dodatkowy ręcznik.

Pobyt w sanatorium. Czy można mieć pokój z koleżanką lub mężem?

Mimo że skierowanie do sanatorium osoby dorosłej nie przewiduje możliwości wyjazdu np. z koleżanką, która nie złożyła wniosku o wyjazd do sanatorium, jest to możliwe. Niestety w takiej sytuacji pobyt koleżanki jest całkowicie płatny, a więc jest bez żadnej refundacji. Ponadto będzie możliwy tylko w sytuacji, gdy sanatorium będzie posiadało wolne miejsca w danym pokoju. Aby się dowiedzieć, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z sanatorium, które zostało nam przydzielone na pobyt.

Jednak kilku czytelników serwisu Gazetaprawna.pl poinformowało nas, że w praktyce zdarza się, że lekarz przychyli się do naszej prośby o zakwaterowanie w sanatorium razem z koleżanką. Może tak się zdarzyć pod warunkiem, że mamy te same schorzenia, dolegliwości i wynotujemy je we wniosku oraz że chcemy wyjechać do sanatorium w jednym terminie, aby się sobą wzajemnie opiekować.

Kiedy można starać się o kolejny wyjazd? Następne skierowanie do odpowiadającego naszemu miejscu zamieszkania oddziału NFZ można złożyć po upływie 12 miesięcy od dnia, w którym skończyło się poprzedni pobyt w sanatorium. Dorośli mogą ponownie wyjechać po upływie 18 miesięcy od daty zakończenia ostatniego turnusu.

Sanatorium to nie tylko zabiegi, także rozrywka

Podczas wyjazdu do sanatorium możemy skorzystać nie tylko z szerokiej oferty zabiegów, ale też z rozrywek dla kuracjuszy, które są organizowane w ośrodkach. Jak informuje pracownica sanatorium w Kołobrzegu, uzdrowisko organizuje wieczorki zapoznawcze, przeważnie dwa podczas turnusu. Ponadto są dodatkowo płatne wycieczki. Między innymi w okolice Kołobrzegu, do Berlina oraz Świnoujścia. W obiektach należących do sanatorium są baseny solankowe. Można z nich korzystać odpłatnie popołudniami już poza zabiegami. Koszt to 30 zł za godzinę.

Rady od kuracjuszy

Podczas pobytu w sanatorium mamy do wykorzystania sporą liczbę zabiegów: 54 w trakcie trzech tygodni turnusu. Kuracjusze radzą, by wcześniej dobrze zapoznać się z ofertą zabiegową i mieć już wcześniej wstępnie zaplanowane, z których zabiegów chcielibyśmy skorzystać.

Po przyjeździe do sanatorium zabiegi planuje lekarz na podstawie naszej dokumentacji medycznej, dlatego warto ją ze sobą zabrać. – Warto sprawdzić na stronie internetowej czy telefonicznie dostępne zabiegi i mieć już w głowie wstępny plan, na co chcielibyśmy się zapisać, a następnie porozmawiać o tym z lekarzem – podkreśla doświadczona kuracjuszka. Ponadto, jak radzą kuracjusze, jeśli mamy możliwość, dobrze przyjechać nieco wcześniej. Wtedy mamy szansę dostać lepszy pokój.