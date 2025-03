Od 1 marca 2025 r. niektórzy rodzice mogą skorzystać z dofinansowania 347 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem. Program realizowany przez PFRON ma na celu wsparcie rodziców i opiekunów pragnących pozostać aktywnymi zawodowo. Wnioski można składać online, a pierwsze wypłaty przewidziano na II kwartał 2025 roku.

Nowe dofinansowanie to część programu "Aktywny Samorząd 2025" realizowanego przez PFRON. Jego głównym celem jest ułatwienie rodzicom z niepełnosprawnościami godzenia życia zawodowego z opieką nad dzieckiem. Program przewiduje wsparcie dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli lub innych placówek opiekuńczych. Dzięki temu rodzice będą mieli większą swobodę w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia, co przełoży się na ich stabilność finansową oraz lepsze warunki życia.

347 zł miesięcznie na opiekę - podstawa prawna

Nowe świadczenie w wysokości 347 zł miesięcznie wprowadzone zostało w ramach programu "Aktywny Samorząd 2025". To inicjatywa finansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w celu likwidacji barier utrudniających aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Wsparcie wchodzi w skład Modułu I, Obszaru D programu i jest skierowane do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Osoby kwalifikujące się do programu mogą otrzymać środki na pokrycie kosztów związanych z opieką nad dzieckiem, co pozwoli im łatwiej łączyć pracę z obowiązkami rodzicielskimi. Program obejmuje również inne formy wsparcia, takie jak dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc w likwidacji barier w poruszaniu się, a także wsparcie w dostosowaniu miejsc pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Program jest częścią szerszej strategii mającej na celu integrację osób niepełnosprawnych na rynku pracy i poprawę ich jakości życia.

Kto może ubiegać się o świadczenie?

Aby otrzymać dofinansowanie, należy spełnić określone kryteria:

posiadać orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ,

, być rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka uczęszczającego do żłobka, przedszkola lub innej placówki opiekuńczej ,

lub dziecka uczęszczającego do , złożyć wniosek w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) , dołączając wymagane dokumenty,

, dołączając wymagane dokumenty, uiścić co najmniej 10 proc. udziału w kosztach opieki nad dzieckiem.

Osoby spełniające powyższe warunki mogą skorzystać z dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z pobytem dziecka w placówce opiekuńczej, w tym opłat za żłobek, przedszkole, wyżywienie czy inne usługi związane z opieką nad dzieckiem. Program jest szczególnie korzystny dla osób samotnie wychowujących dzieci, które często borykają się z trudnościami w godzeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Aby skorzystać z dostępnych form wsparcia w ramach programu "Aktywny Samorząd 2025", osoby zainteresowane powinny złożyć wniosek za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW), dostępnego na stronie https://sow.pfron.org.pl/. Wnioski można składać od 1 marca do 31 sierpnia 2025 roku.

System SOW jest wyposażony we wszystkie potrzebne formularze i wzory, m.in.: umów dofinansowania. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania można skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą podstawą oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania. Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów oraz procedury składania wniosków są dostępne na stronie PFRON.

347 zł na opiekę nad dzieckiem. Kiedy wypłaty w 2025 roku?

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2025 r., a wypłaty mają nastąpić od kwietnia 2025 r. Warto złożyć wniosek jak najszybciej, ponieważ decyduje kolejność zgłoszeń. Po pozytywnej weryfikacji środki zostaną przekazane bezpośrednio na rachunek bankowy wnioskodawcy lub placówki opiekuńczej.

"Aktywny Samorząd 2025". Gdzie uzyskać pomoc?

Osoby mające trudności z wypełnieniem wniosku mogą skorzystać z pomocy dostępnej w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie (PCPR). Specjaliści w tych placówkach udzielą wsparcia w zakresie formalności związanych z aplikacją oraz pomogą w skompletowaniu wymaganej dokumentacji. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z usług doradców zawodowych, którzy pomogą w znalezieniu odpowiednich form zatrudnienia dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pomoc można uzyskać poprzez:

wizytę osobistą w PCPR,

kontakt telefoniczny lub mailowy z konsultantami,

infolinię PFRON i mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej,

konsultacje online poprzez platformę e-PFRON.

"Aktywny Samorząd 2025": dodatkowe formy wsparcia

Oprócz dofinansowania na opiekę nad dzieckiem, program "Aktywny Samorząd 2025" oferuje szereg innych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, mających na celu likwidację barier utrudniających codzienne funkcjonowanie oraz aktywizację zawodową i społeczną. W ramach programu dostępne są m.in.: