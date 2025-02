Rozpoczął się okres rozliczeniowy PIT za 2024 rok. Wraz z nim pojawiają się wątpliwości podatników. Czy 800 plus i zasiłek pielęgnacyjny wliczają się do dochodu rodziny?

Czy 800 plus i zasiłek pielęgnacyjny należy uwzględnić w rocznym zeznaniu PIT za 2024 rok?

800 plus. Kto może złożyć wniosek o świadczenie?

800 plus to świadczenie rodzinne wypłacane osobom wychowującym dzieci, które mają poniżej 18 lat, bez względu na dochód rodziny. Aby otrzymać wsparcie finansowe, należy drogą elektroniczną złożyć wniosek do ZUS. Może to zrobić:

matka lub ojciec dziecka

opiekun prawny dziecka

opiekun faktyczny dziecka (jeśli wystąpił do sądu o przysposobienie dziecka)

rodzic zastępczy

dyrektor instytucjonalnej formy pieczy zastępczej lub dyrektor domu pomocy społecznej

Od 1 lutego można składać wnioski na kolejny okres świadczeniowy 800 plus, a więc od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r. W którym miesiącu najkorzystniej złożyć wniosek, aby nie stracić żadnej wypłaty świadczenia? Dowiesz się z artykułu „800 plus. Ważne informacje dla rodziców. Kiedy złożyć wniosek, by nie stracić pieniędzy?”.

Zasiłek pielęgnacyjny. Ile wynosi i komu przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie, które przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy osobom, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. W ramach zasiłku MOPS wypłaca co miesiąc 215,84 zł.

Wśród osób, którym przysługuje ten rodzaj finansowego wsparcia, znajdują się dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności; osoby, które skończyły 16 lat i posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia, a także seniorzy po ukończeniu 75. roku życia. W tym ostatnim przypadku zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany automatycznie.

800 plus i zasiłek pielęgnacyjny. Czy wliczają się do dochodu?

800 plus i zasiłek pielęgnacyjny nie wliczają się do dochodu, podobnie jak zasiłek rodzinny czy porodowy. To grupa zasiłków, które nie podlegają opodatkowaniu. Podobnie jak inne świadczenia z pomocy społecznej.

Rozliczenie PIT w 2025 roku

Rozliczenie PIT 2025 za 2024 można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Podczas procesu rozliczeniowego warto pamiętać o przysługujących nam ulgach podatkowych i odliczeniach oraz zwolnieniach od podatku dochodowego. Należy do nich między innymi ulga dla seniora, której warunki omówiliśmy w artykule „Ulga dla seniora za 2024 r. Na czym polega i kto może z niej skorzystać?”.