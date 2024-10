Od września 2024 roku emeryci, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, muszą uważać na nowe limity dorabiania, aby nie stracić części świadczeń. ZUS co kwartał aktualizuje kwoty, a obecne progi obowiązują tylko do końca listopada. Sprawdź, ile możesz dorobić, aby nie stracić nawet 890 zł z emerytury, oraz co zmieni się od 1 grudnia.

Od 1 września 2024 roku wprowadzone zostały nowe limity dorabiania dla emerytów, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego. ZUS co trzy miesiące aktualizuje te progi, wpływające na wysokość świadczeń w przypadku dodatkowych dochodów. Jakie są obecnie obowiązujące kwoty? Kiedy ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę? Sprawdź, co musisz wiedzieć, aby nie stracić swoich pieniędzy.

Emerytura 2024. Zasady dorabiania i limity ZUS

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę, mogą dorabiać, ale tylko w ramach określonych limitów. Limity te są ustalane na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego o przeciętnym wynagrodzeniu. Co trzy miesiące ZUS podaje nowe kwoty przychodu, które mają znaczenie dla zmniejszania lub zawieszania świadczeń emerytalnych.

Od 1 września 2024 roku obowiązują następujące limity:

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia: 5626,88 zł brutto ,

, 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia: 10 449,93 zł brutto.

Przekroczenie tych progów ma dwie różne konsekwencje, o czym więcej poniżej.

Kiedy ZUS obniży emeryturę? Maksymalna kwota obniżki

Pierwszy próg, czyli 70% przeciętnego wynagrodzenia, wynosi od września 2024 roku 5626,88 zł brutto. W przypadku przekroczenia tej kwoty, ZUS zmniejszy świadczenie emerytalne. Warto jednak zaznaczyć, że obniżka nie może być większa niż maksymalna kwota zmniejszenia, która wynosi obecnie 890,63 zł.

W sytuacji, gdy emeryt osiągnie przychód wyższy niż 5626,88 zł, ZUS zmniejszy emeryturę, ale maksymalnie o:

890,63 zł – jeśli dochód emeryta przekroczy limit o większą kwotę.

Kiedy ZUS zawiesi wypłatę emerytury?

Jeżeli dodatkowy przychód emeryta przekroczy drugi próg, wynoszący 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia. Od września 2024 roku kwota ta wynosi 10 449,93 zł brutto.

Zawieszenie emerytury nastąpi w przypadku, gdy:

zarobki emeryta przekroczą 10 449,93 zł brutto.

Należy jednak pamiętać, że świadczenie nie przepada – jest jedynie wstrzymywane do momentu, aż dochody spadną poniżej tego limitu.

Limity ZUS dla emerytów - jak się zmieniły od 1 września do 30 listopada?

Progi dorabiania są zmieniane co trzy miesiące. ZUS ustala nowe limity na podstawie przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS za dany kwartał. Od 1 września 2024 roku limity zmalały w porównaniu do tych obowiązujących w poprzednim kwartale.

Przykładowo, od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 roku obowiązywały wyższe kwoty:

5703,20 zł brutto (70% przeciętnego wynagrodzenia),

10 591,60 zł brutto (130% przeciętnego wynagrodzenia).

Jak widzimy, próg dorabiania zagrożony wstrzymaniem emerytury jest o 140 zł niższy od poprzedniego, zaś próg dorabiania zagrożony zmniejszeniem emerytury jest o 76 zł niższy od poprzedniego. Oznacza to, że obecnie emeryci mogą dorobić mniej, zanim zostaną im obniżone lub zawieszone świadczenia.

Nowe limity ZUS dla emerytów od 1 grudnia. Co nas czeka?

Ważne jest, aby mieć na uwadze, że aktualnie obowiązujące limity dorabiania dla emerytów są ustalone na okres od 1 września do 30 listopada 2024 roku. ZUS wkrótce opublikuje nowe limity dorabiania, które będą obowiązywać od 1 grudnia 2024. Kwoty te zostaną oparte na zaktualizowanych danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2024 roku. Może to oznaczać zarówno podniesienie, jak i obniżenie progów dochodowych. Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, emeryci powinni na bieżąco śledzić komunikaty ZUS. Kolejna zmiana limitów nastąpi zatem na początku grudnia i obowiązywać będzie do końca lutego 2025 roku.

Podsumowując, osoby na wcześniejszej emeryturze muszą pilnować swoich przychodów, zwłaszcza że aktualne limity dorabiania obowiązują tylko do 30 listopada 2024 roku. Nowe progi mogą się zmienić w zależności od danych GUS, dlatego warto śledzić bieżące informacje od ZUS.