Osoby posiadające działalność gospodarczą i poszkodowane w wyniku powodzi mogą złożyć wniosek o świadczenie interwencyjne, które ma wspierać dalsze prowadzenie własnego biznesu. Informujemy, ile wynosi świadczenie interwencyjne i jakie są warunki jego otrzymania.

Świadczenie informacyjne ma na celu wsparcie w dalszym prowadzeniu działalności gospodarczej osób, które zostały poszkodowane w wyniku powodzi.

Świadczenie interwencyjne – dla kogo?

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, świadczenie interwencyjne przysługuje przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców oraz tym, którzy prowadzili działalność na 16 września 2024 roku.

Pomocą mogą być objęte osoby fizyczne, jak i osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym odrębną ustawa przyznaje taką zdolność.

Co w przypadku zawieszenia działalności? Jeśli w dniu 16 września 2024 roku przedsiębiorca miał zawieszoną działalność, wówczas warunek jej prowadzenia nadal pozostaje spełniony. W tym wypadku zawieszenie jest traktowane jako jej prowadzenia. Warunek nie będzie spełniony, jeśli przedsiębiorca zaprzestał prowadzenia działalności, czyli zamknął firmę.

Świadczenie jest przyznawane, jeśli przedsiębiorca poniósł szkodę polegającą na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu bezpośrednio w wyniku powodzi składników materialnych przedsiębiorstwa niezbędnych do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej oraz zobowiąże się do prowadzenia działalności przez co najmniej 6 miesięcy od dnia otrzymania świadczenia interwencyjnego i zobowiąże się również do utrzymania poziomu zatrudnienia przez kolejne pół roku, licząc od 16 września 2024 r.

Świadczenie interwencyjne – ile wynosi?

Świadczenie interwencyjne przysługuje w wysokości, jaka została wskazana we wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kwota nie może przekroczyć jednak wysokości:

szkody, która została poniesiona,

ustalonej zgodnie ze sposobem, który zostanie wskazany we wniosku, tj. kwoty stanowiącej iloczyn: liczby ubezpieczonych zgłoszonych do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, wyłącznie ubezpieczenia zdrowotnego na dzień złożenia wniosku albo 16 września 2024 r. (należy wziąć pod uwagę mniejszą z tych liczb) i kwoty 16 000 zł, albo średniomiesięcznego przychodu uzyskanego z prowadzenia działalności gospodarczej w 2023 r. oraz współczynnika 0,75,

maksymalnej kwoty świadczenia, która wynosi 1 000 000, 00 zł.

W przypadku kiedy przed wystąpieniem powodzi nie zawarto umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa, świadczenie interwencyjne zostanie przyznane w kwocie 75 proc. przysługującej wysokości.

Świadczenie interwencyjne – jak złożyć wniosek?

ZUS informuje, że osoby, które chcą skorzystać ze świadczenia, powinny złożyć wniosek RSI (Wniosek o świadczenie interwencyjne przeznaczone na wsparcie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy poszkodowanego w wyniku powodzi).

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski od 5 października 2024 roku do 16 marca 2025 roku w następujących formach:

elektronicznej na swoim profilu na PUE/eZUS jako pismo ogólne POG, do którego dołączasz wniosek o świadczenie interwencyjne,

papierowej w każdej placówce ZUS lub w punkcie mobilnym albo przesłać go pocztą.

ZUS informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia interwencyjnego będą rozpoznawane niezwłocznie i będą traktowane priorytetowo.