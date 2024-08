Już w tym tygodniu ZUS rozpocznie wypłatę długo oczekiwanej 14. emerytury. Ponad 7,8 miliona osób, w tym około 6,2 miliona emerytów i 1,6 miliona rencistów, może spodziewać się dodatkowego świadczenia, które ma stanowić znaczące wsparcie finansowe dla seniorów.

14. emerytura stanowi ważne wsparcie finansowe dla wielu polskich seniorów, którzy zmagają się z rosnącymi kosztami życia. Dla niektórych, szczególnie tych o niższych dochodach, ten dodatek z ZUS może być istotnym zastrzykiem gotówki na pokrycie bieżących wydatków. Ile wynosi 14. emerytura?

Ile wynosi 14. emerytura?

Podstawowa wysokość 14. emerytury wynosi 1780,96 zł brutto, co po odliczeniu podatków daje kwotę 1493,67 zł na rękę. Wysokość tego „dodatku” zależy jednak od podstawowego świadczenia emerytalnego. Osoby, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto, otrzymają pełną kwotę. Dla emerytów z wyższymi świadczeniami wprowadzono zasadę "złotówka za złotówkę", co oznacza, że każda złotówka powyżej 2900 zł brutto obniża 14. emeryturę o tę samą kwotę.

14. emerytura. Kiedy wypłata?

Wypłata 14. emerytury jest zaplanowana na wrzesień, jednak niektórzy seniorzy mogą spodziewać się przelewu już w sierpniu. ZUS ustalił harmonogram wypłat, który pokrywa się z terminami regularnych przelewów emerytalnych. Oto daty, na które warto zwrócić uwagę:

30 sierpnia (piątek) – dla osób, które normalnie otrzymują emeryturę 1 dnia miesiąca (niedziela, 1 września).

– dla osób, które normalnie otrzymują emeryturę 1 dnia miesiąca (niedziela, 1 września). 5 września (czwartek)

6 września (piątek)

10 września (wtorek)

13 września (piątek) – dla osób, które otrzymują emeryturę 15 dnia miesiąca (niedziela, 15 września).

– dla osób, które otrzymują emeryturę 15 dnia miesiąca (niedziela, 15 września). 20 września (piątek)

25 września (środa)

Z uwagi na to, że 1 września przypada w niedzielę, seniorzy otrzymujący emeryturę na początku miesiąca, zobaczą pieniądze na swoich kontach jeszcze w piątek, 30 sierpnia.

Dla kogo 14. emerytura?

Prawo do 14. emerytury przysługuje osobom, które spełniają kryteria dochodowe. Oznacza to, że pełną kwotę dodatku otrzymają emeryci i renciści z miesięcznym świadczeniem brutto do 2900 zł. Osoby z wyższymi dochodami również mogą liczyć na dodatkowe pieniądze, jednak ich wysokość będzie obniżona zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".