Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w pierwszym półroczu 2024 roku do Zakładu przekazano 548,6 tys. formularzy RUD, na których zgłoszono niemal 700 tys. umów o dzieło. Instytucja wskazuje, że to najmniejsza liczba w porównaniu z analogicznym okresem w latach ubiegłych.

ZUS wylicza, że w pierwszym półroczu 2024 roku do ZUS wpłynęło o 58,8 tys. mniej formularzy RUD i zgłoszono na nich o 151,5 tys. umów o dzieło mniej niż w pierwszym półroczu 2023 roku.

"W porównaniu z 2022 r. ten spadek jest mniejszy – odpowiednio o 4,7 tys. mniej formularzy RUD oraz o 142,2 tys. mniej umów o dzieło. Co prawda liczba złożonych formularzy RUD w pierwszym półroczu 2024 r. jest o prawie 90,5 tys. większa w porównaniu z analogicznym okresem roku 2021, ale liczba umów o dzieło zgłoszona na tych formularzach jest najniższa w historii – o 10,7 tys. mniej" – czytamy w komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Umowy o dzieło

Jak podano, w pierwszym półroczu 2024 roku częściej zgłaszano umowy o dzieło z mężczyznami, którzy stanowili 52,52 proc. wykonawców. Około 25 proc. stanowili osoby w wieku 30-39 lat.

Umowy o dzieło najczęściej zawierano na 1 dzień co stanowi 27,94 proc. wszystkich zawartych umów oraz 8 dni co stanowi 9,85 .proc. Średni okres, na który je zawierano to 33,8 dni, wartość środkowa to 7 dni.

Najczęściej umowy o dzieło zawierano w województwach: mazowieckim, pomorskim, dolnośląskim, śląskim i małopolskim. Jeśli chodzi o oddziały ZUS, gdzie najczęściej zgłaszano umowy, klasyfikacja wygląda następująco: Warszawa I (10,96 proc.)m Kraków (7,55 proc.), Warszawa III (7,22 proc.), Gdańsk (6,28 proc.), Warszawa II (5,3 proc.), Wrocław (5,12 proc.), Poznań I (4,28 proc.).

Umowa o dzieło – branże

Według danych ZUS-u najczęściej umowy o dzieło są zawierane w następujących branżach:

informacja i komunikacja – 53,7 tys. wykonawców (21,25 proc.).

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 50,3 tys. wykonawców (19,89 proc.),

działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 34,2 tys. wykonawców (13,53 proc.),

edukacja – 30,2 tys. wykonawców (11,94 proc.)

pozostała działalność usługowa – 26,1 tys. wykonawców (10,32 proc.).

"Choć wyraźnie zmniejszyła się liczba zgłaszanych umów o dzieło w I półroczu 2024 r., to wzrosła liczba umów o dzieło zawieranych z cudzoziemcami w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, a także zwiększyła się liczba wykonawców umów o dzieło będących cudzoziemcami" – podaje ZUS.

Składki od umów o dzieło

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych to jeden z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy. W rozmowie z Programem I Polskiego Radia ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła o konieczności wprowadzenia zmian w tym zakresie.

– Mówimy o realizacji kamienia milowego, który Polska wpisała do Krajowego Planu Odbudowy, ale - mówimy także o narzędziach przeciwdziałania segmentacji na rynku pracy, jak to się ładnie nazywa, a popularnie przeciwdziałania uśmieciowieniu na rynku pracy - nie wszystkie umowy cywilnoprawne oczywiście, ale te umowy, które zastępują umowy o pracę tam, gdzie umowa o pracę powinna być zawarta. To jest jeden z celów tego kamienia milowego i tej ustawy – mówiła szefowa resortu w kwietniu tego roku.

Według informacji Business Insider Polska Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma już przygotowany projekt pełnego oskładkowania wszystkich umów cywilnoprawnych – w tym umów o dzieło. Nowe przepisy mają objąć około 2,5 mln pracujących.

Jak podano, wszystkie umowy cywilnoprawne, w tym umowy o dzieło, z wyjątkiem umów wykonywanych przez uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów do ukończenia 26 lat, mają zostać od początku stycznia 2025 r. oskładkowane.