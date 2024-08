Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisano projekt ustawy dotyczący wydawania orzeczeń lekarskich. Zdaniem wnioskodawcy obecny system nie przystaje do obecnych realiów. Dotyczy on również perspektywy realizacji zobowiązania mówiącego o tym, że od 1 dnia niezdolności do pracy z powodu choroby zasiłek będzie wypłacany ze środków FUS.

12 sierpnia do wykazu prac legislacyjnych i programowych RM wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Jak podano, obecny system orzecznictwa lekarskiego w ZUS został ukształtowany przepisami prawa przyjmowanymi na przełomie XX i XXI w. w innych realiach społecznych, gospodarczych, organizacyjnych i prawnych.

"Sposób jego ukształtowania nie przystaje do aktualnego zakresu działania ZUS i roli jego orzeczeń w systemie zabezpieczenia społecznego, realiów medycznego rynku pracy, oczekiwań społecznych oraz potrzeb związanych z perspektywą realizacji zobowiązań zaciągniętych w umowie koalicyjnej, tj. wprowadzenia zasady, że od 1. dnia niezdolności do pracy z powodu choroby zasiłek chorobowy wypłacany będzie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych" - podano w celach projektu.

Reforma orzecznictwa lekarskiego w ZUS

Jak wskazano, projekt przewiduje kompleksową reformę orzecznictwa lekarskiego. Ma on cztery zasadnicze cele.

Stworzenie jednolitej, kompleksowej regulacji wykonywania przez ZUS zadań z zakresu orzecznictwa lekarskiego dla celów ustalania praw do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz dla innych celów.

Stworzenie regulacji postępowania orzeczniczego, która gwarantowałaby szybkie, sprawne i terminowe wydanie orzeczenia. Jak wskazano, obecnie barierami są braki w kadrze orzeczniczej ZUS-u, trudności w pozyskiwaniu niezbędnej do wydania orzeczenia dokumentacji medycznej i brak podstaw do elektronizacji tego postępowania w niezbędnym czasie.

Stworzenie warunków do zapewnienia pełnej obsady kadrowej orzecznictwa lekarskiego w ZUS. "Wysokość wynagrodzeń oferowanych lekarzom orzecznikom i członkom komisji lekarskich oraz pozapłacowe warunki ich zatrudnienia nie odpowiadają współczesnym realiom medycznego rynku pracy" - podano.

Zapewnienie optymalnego wykorzystania kadry orzeczniczej ZUS.

"Ponadto, projekt zmierza do wprowadzenia szeregu drobnych zmian porządkujących działalność ZUS w sferze kontroli prawidłowości orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich, a także kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez ubezpieczonych. Kontekstem ich wprowadzenia jest planowana reforma ubezpieczenia chorobowego, która przewiduje wypłacanie przez ZUS zasiłku chorobowego od 1. dnia niezdolności do pracy z powodu choroby" - czytamy.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2024 r.