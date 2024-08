Od 15 sierpnia obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące wysokości dochodu rodziny lub osoby uczącej się, które stanowi podstawę do ubiegania się o zasiłek. Zgodnie z dokumentem, kwota ta wynosi 674 zł.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie dotyczące wysokości dochodu rodziny lub osoby uczącej się, które stanowi podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy,wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. Nowe przepisy weszły w życie 15 sierpnia, a kwoty wskazane w rozporządzeniu będą obowiązywać od 1 listopada br. - informuje Portal Samorządowy.

"Do 31 października 2024 r. kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 15b ust. 2 ustawy, świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, oraz specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący na podstawie art. 63 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, obowiązują w wysokości ustalonej na podstawie dotychczasowych przepisów" – wskazano w rozporządzeniu.

Zgodnie z rozporządzeniem, zasiłek rodzinny będzie przysługiwał, jeśli dochód rodziny na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 674 zł.

Zasiłki rodzinne. Kwoty

W rozporządzeniu określono m.in. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł miesięcznie na dziecko, wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dzieci oraz wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90 zł miesięcznie na dziecko do 5 roku życia i 110 zł miesięcznie do ukończenia przez dziecko 24 roku życia.