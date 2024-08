Od 1 stycznia 2025 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące świadczenia honorowego dla osób, które ukończyły 100 lat. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło, że świadczenia, będą zagwarantowane ustawowo i co roku będą podlegać waloryzacji. Obecnie około 6 tysięcy stulatków korzysta z tego wsparcia, ale liczba ta będzie stopniowo rosła. Średnia długość życia w Polsce systematycznie się wydłuża.

Świadczenie honorowe – co to jest?

Świadczenie honorowe dla stulatków to specjalne wsparcie finansowe, które jest przyznawane osobom, które ukończyły 100 lat. Jest to forma uznania i wsparcia dla najstarszych obywateli, którzy osiągnęli ten wyjątkowy wiek. Każdy stulatek, niezależnie od dochodów czy innych świadczeń, ma prawo do otrzymania tego dodatkowego wsparcia. To nie tylko forma dodatku finansowego, ale również sposób na uhonorowanie osób, które przeżyły wiek pełen wyzwań i historycznych zmian. Jest to także wyraz szacunku dla seniorów, którzy często potrzebują dodatkowych środków na zapewnienie sobie godnej jakości życia.

Wzrost liczby uprawnionych

Obecnie świadczenie to pobiera około 6 tysięcy osób w całym kraju. Jednak, jak prognozują eksperci, liczba ta będzie rosła z każdym rokiem. Wynika to z faktu, że Polacy żyją coraz dłużej, a średnia długość życia systematycznie się wydłuża. Coraz więcej osób będzie miało szansę na skorzystanie z tego dodatkowego świadczenia.

Świadczenie honorowe. Nowe przepisy od 2025 roku

Obecne przepisy dotyczące świadczenia honorowego powstały kilkadziesiąt lat temu w zupełnie innych warunkach ustrojowych i nie zostały ujęte w żadnej ustawie. Z uwagi na zmieniające się realia prawne, rząd uznał za konieczne wprowadzenie ustawy, która zapewni przejrzystość i jednolitość w przyznawaniu tego świadczenia. Teraz regulacje, które nie są zapisane w żadnej ustawie, budzą wątpliwości w kontekście obowiązujących przepisów konstytucyjnych.

Kluczowe zmiany

Nowe przepisy, nad którymi pracuje rząd, ma na celu usystematyzowanie i uproszczenie procesu przyznawania świadczenia honorowego. Zakładają, że świadczenie honorowe będzie przysługiwało wszystkim polskim obywatelom, którzy ukończyli 100 lat, niezależnie od tego, czy pobierają emeryturę lub rentę. Oznacza to, że dodatek będzie dostępny dla każdego stulatka, bez względu na jego wcześniejsze świadczenia. Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), nie będą musiały składać żadnych wniosków. Świadczenie honorowe zostanie przyznane automatycznie, co ułatwi seniorom dostęp do tego wsparcia.

Dla osób, które nie pobierają emerytury lub renty, przewidziano konieczność złożenia wniosku o przyznanie świadczenia honorowego. Procedura ta będzie jednak uproszczona, aby maksymalnie ułatwić seniorom uzyskanie dodatku.

Co ważne, kwota świadczenia będzie odpowiadała wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu ukończenia 100 lat przez daną osobę. Obecnie wynosi ona 6 246,13 zł brutto miesięcznie. Co ważne, kwota ta nie będzie podlegała waloryzacji, co oznacza, że raz przyznane świadczenie będzie wypłacane w tej samej wysokości do końca życia.

Według złożeń, świadczenie honorowe będzie wypłacane przez ZUS, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz odpowiednie organy emerytalne właściwe dla funkcjonariuszy różnych służb, takich jak Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna i inne.